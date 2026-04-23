“Se han perdido 13.000 empleos en la hotelería en los últimos tres años”, presidente de Cotelco

El sector hotelero en Colombia atraviesa un momento crítico. La caída en la demanda, el aumento sostenido de los costos y el crecimiento acelerado de la informalidad están configurando un entorno adverso para la operación de los establecimientos.
A este panorama se suma un deterioro en la seguridad y un contexto internacional que encarece los viajes, factores que impactan directamente la ocupación y, en consecuencia, el empleo formal. Según el gremio se perdieron 13.000 puestos de trabajo en la hotelería entre 2023 y 2025.
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José Duarte, presidente de Cotelco, advierte, además que la expansión de las viviendas turísticas, con un crecimiento cercano al 550% en tres años, está generando una competencia desigual que está desplazando la demanda del sector formal y afectando la sostenibilidad empresarial.