A una mujer le inyectaron un antiácido, de uso oral, en el hospital de Yarumal y la tienen entre la vida y la muerte

Una mujer de 46 años llegó al Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, por un cuadro de gastritis. Después de valorarla, el médico ordenó que le suministraran una serie de medicamentos, algunos inyectados y otros mediante vía oral. Sin embargo, la confusión de una practicante de enfermería hizo que le inyectaran un antiácido que debía tomarse, y esto tiene a la paciente entre la vida y la muerte.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes en este centro asistencial, cuando la paciente estaba siendo atendida, luego de llegar horas antes por la complicación médica. En ese momento, la auxiliar de enfermería le delegó las funciones a una practicante de esta misma profesión.