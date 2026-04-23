x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump anuncia extensión de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano

Tras una serie de reuniones de alto nivel con delegados de ambas naciones en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que se acordó esta prórroga.

  • Las declaraciones se dan luego de una reunión con portavoces de ambos países. Foto: AFP.
    Las declaraciones se dan luego de una reunión con portavoces de ambos países. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas.

Sus declaraciones, se dan a pesar de que en el terreno se han registrado combates esporádicos que siguen generando preocupación sobre la estabilidad del acuerdo.

“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, afirmó Trump en una publicación en redes sociales, en medio de reuniones sostenidas con enviados de ambos países este jueves en la Casa Blanca, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos.

El mandatario también aseguró que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre Israel y Líbano antes de que termine el año.

Según indicó, los avances en las conversaciones han sido significativos, aunque persisten tensiones y desconfianzas históricas que dificultan una solución permanente al conflicto.

Se extiende el acuerdo

La extensión de la tregua busca dar más tiempo a las negociaciones y evitar una escalada mayor en la región, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los diálogos.

Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que ambas naciones acordaron extender durante este periodo el alto el fuego vigente entre Israel y Hezbollah.

Trump calificó como “muy positiva” la reunión entre los embajadores de ambos países ante el país estadounidense, que representó el segundo encuentro de alto nivel desde la semana pasada en busca de estabilizar la situación.

El cese al fuego inicial, pactado por un periodo de 10 días y en vigor desde el viernes pasado, tenía previsto expirar el próximo lunes.

”Muy buena posibilidad de lograr la paz”

“Creo que hay una muy buena posibilidad de lograr la paz. Creo que debería ser algo fácil”, dijo Trump a los periodistas mientras se reunía en la Casa Blanca con los embajadores de ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas.

Además, dijo que esperaba que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, se reunieran conjuntamente con él en la Casa Blanca durante el alto el fuego.

Los dos líderes “en las próximas semanas vendrán aquí”, afirmó Trump.

Aoun negó previamente una versión de Trump según la cual sostendría una llamada telefónica con Netanyahu.

Funcionarios libaneses dijeron antes de la reunión que buscaban una extensión del alto el fuego por un mes. Aoun señaló que esta debería incluir “el cese de la destrucción de viviendas y de los ataques contra civiles, lugares de culto, periodistas y los sectores médico y educativo”.

Israel lanzó el mes pasado un importante ataque contra Líbano, que dejó más de 2.450 muertos y un millón de desplazados, según las autoridades.

Lea también: Trump extiende el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones

Temas recomendados

Presidente de Estados Unidos
Estados Unidos
Conversaciones
Bombardeos de Israel en Líbano
conflicto
Tregua
Israel
Líbano
Estados Unidos
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos