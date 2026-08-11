Las sanciones a las que se expone si no presenta la declaración de renta

Con el inicio del calendario para la declaración de renta de personas naturales, miles de contribuyentes se preguntan qué ocurre si dejan pasar la fecha límite o si deciden no presentar dicha declaración. Aunque el incumplimiento no significa automáticamente la comisión de un delito, sí puede generar sanciones económicas, intereses de mora y, en determinados casos, derivar en un proceso penal cuando la conducta constituye una evasión deliberada.
Entérese: Arrancan los vencimientos de declaración de renta 2026 en Colombia: quiénes deben declarar