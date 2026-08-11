Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres

Medicina Legal recibió el primer grupo de personas que murieron tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes y cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó. El evento telúrico afectó no solamente al occidente del país, sino también al Eje Cafetero, donde la actividad sísmica es alta.
La cifra de fallecidos que se tiene hasta el momento es de 181 personas, mientras que 1.310 resultaron heridas. Además, se reportan 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.
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Sin embargo, Medicina Legal ya entregó un primer informe en el que indica que con corte al 11 de agosto ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De estos, 22 han sido identificados plenamente.