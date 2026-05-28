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Ocho de cada 10 empresas dejaron de emplear por alza del mínimo y reforma laboral

El más reciente sondeo del mercado laboral presentado por Fenalco reveló que 64% de las empresas del país ha tenido que reducir su planta de personal durante este año.

  • Las empresas ya sienten los estragos del alza del salario mínimo y la reforma laboral. FOTO: Diseño EC
    Las empresas ya sienten los estragos del alza del salario mínimo y la reforma laboral. FOTO: Diseño EC
Diario La República
hace 3 horas
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Las empresas del país parecen aún no reaccionar al baldado de agua fría que significaron el alza del salario mínimo y los cambios de la reforma laboral.

Así lo confirmó el más reciente sondeo del mercado laboral presentado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) el cual muestra que ocho de cada 10 empresas dejaron de contratar tras el alza del salario mínimo. Según el gremio, 80% ajustó sus planes de contratación para el resto del año.

El gremio agregó que a medida que avanza el año las empresas ya empiezan a sentir los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral. El impacto no sería menor, ya que 64% de las compañías del país ha tenido que reducir su planta de personal como consecuencia del aumento de los costos laborales.

Entérese: Reducción de la jornada laboral en Colombia: Así se calculan las horas extras y dominicales desde julio de 2026

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que estas cifras muestran que las empresas están entrando en una etapa de ajuste forzado por los cambios en el sector. “Muchas compañías están tomando decisiones difíciles para poder sostenerse en un entorno de costos cada vez más complejo”, afirmó.

Cabe resaltar que, de ese 64% de las empresas que redujo personal, 44% reporta disminuciones moderadas y 20% admite recortes significativos, lo que refleja el impacto que están teniendo las nuevas condiciones laborales sobre el empleo formal.

Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, afirmó que, aunque esto podría derivar en un aumento de la informalidad, no sería la primera consecuencia. “Se refleja sobre todo en la no generación de empleo y lo que está sucediendo es una concentración de la ocupación, fundamentalmente, en el sector público”, dijo.

Este ha sido uno de los principales retos a los que se han enfrentado las empresas este año. Según las últimas cifras del Dane sobre mercado laboral, frente a marzo del año pasado se crearon 650.000 nuevos puestos de trabajo. De ese total, 369.000 correspondieron a la administración pública, lo que supone un incremento de 12% frente al año anterior. Es decir, cerca de seis de cada 10 nuevos empleos provinieron del Estado.

Si bien la tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia, parte de este resultado se explica por el crecimiento del empleo en el sector público. Por ende, Morad explicó que, aunque el aumento del salario mínimo es una de las principales causas, también hay otros impactos, entre ellos la reducción de la jornada laboral.

Según dijo, las jornadas diferenciadas favorecen especialmente a las mujeres, quienes asumen en mayor medida los roles de cuidado. “Tres veces más de tiempo lo gastamos diario en nuestros hogares en labores de cuidado y este tipo de medidas ayuda a balancear el trabajo no remunerado y el remunerado”.

Pese a esto, según Fenalco, entre las principales medidas adoptadas por las empresas para enfrentar estos impactos laborales se encuentran una mayor automatización (25%), ajustes de precios (23%) y la reducción de personal (22%).

Por ende, el gremio señaló que entre las principales preocupaciones del empresariado colombiano están la pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de los planes de inversión y las dificultades para sostener el empleo formal.

“Las empresas ya no solo están ajustando precios o reduciendo gastos. Hoy, muchas están sacrificando rentabilidad para evitar decisiones más drásticas, pero esa capacidad tiene un límite”, advirtió Cabal.

Sin embargo, según el censo, la decisión de aumentar el salario mínimo y los ajustes en los costos laborales tomaron por sorpresa a las empresas. De hecho, apenas 15% de las compañías considera haber estado bien preparado para enfrentar los nuevos costos laborales, mientras que 45% reconoce haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación.

Cabal alertó que estos impactos podrían ser cada vez mayores. “De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”.

Siga leyendo: Gasto público explicó el 46% del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2026

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué las empresas están dejando de contratar en Colombia en 2026?
Según el sondeo de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), muchas compañías ajustaron sus planes de empleo debido al aumento del salario mínimo, la implementación de la reforma laboral y la reducción gradual de la jornada laboral, factores que elevaron los costos laborales.
¿Cómo afecta el aumento del salario mínimo a la contratación de empleados?
El incremento del salario mínimo puede elevar los costos operativos de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Según el gremio empresarial, esto ha llevado a algunas compañías a frenar nuevas contrataciones, automatizar procesos o reducir gastos para sostener su operación.
¿Cuántas empresas han reducido personal por la reforma laboral y el salario mínimo?
El estudio citado indica que 64% de las empresas reportó reducción de personal durante 2026, mientras que ocho de cada 10 ajustaron sus planes de contratación para el resto del año.

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