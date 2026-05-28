Ocho de cada 10 empresas dejaron de emplear por alza del mínimo y reforma laboral

Las empresas del país parecen aún no reaccionar al baldado de agua fría que significaron el alza del salario mínimo y los cambios de la reforma laboral.

Así lo confirmó el más reciente sondeo del mercado laboral presentado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) el cual muestra que ocho de cada 10 empresas dejaron de contratar tras el alza del salario mínimo. Según el gremio, 80% ajustó sus planes de contratación para el resto del año.

El gremio agregó que a medida que avanza el año las empresas ya empiezan a sentir los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral. El impacto no sería menor, ya que 64% de las compañías del país ha tenido que reducir su planta de personal como consecuencia del aumento de los costos laborales.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que estas cifras muestran que las empresas están entrando en una etapa de ajuste forzado por los cambios en el sector. “Muchas compañías están tomando decisiones difíciles para poder sostenerse en un entorno de costos cada vez más complejo”, afirmó.

Cabe resaltar que, de ese 64% de las empresas que redujo personal, 44% reporta disminuciones moderadas y 20% admite recortes significativos, lo que refleja el impacto que están teniendo las nuevas condiciones laborales sobre el empleo formal.

Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, afirmó que, aunque esto podría derivar en un aumento de la informalidad, no sería la primera consecuencia. “Se refleja sobre todo en la no generación de empleo y lo que está sucediendo es una concentración de la ocupación, fundamentalmente, en el sector público”, dijo.