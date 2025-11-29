“El próximo Gobierno tendrá que arreglar la casa”: la advertencia de la presidenta del Grupo Aval

En un tono directo, sin rodeos y con preocupación, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, aprovechó el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura para poner sobre la mesa lo que, según ella, será la primera tarea del próximo presidente en agosto de 2026: “arreglar la casa”. Para la directiva, la institucionalidad del Ejecutivo “sí se perdió” y el país está entrando en un punto de quiebre que exige orden, decisiones y menos incertidumbre. A su juicio, el Gobierno dejará “muy lastimado” al Estado y será urgente recomponer el funcionamiento de la administración pública, retomar el rumbo y evitar que el desorden siga creciendo. “Estamos en un momento de coyuntura muy importante y no podemos seguir haciendo más desorden en la casa”, recalcó. Puede leer: Los CEO del Año 2025: María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos

Crisis en energía y salud es el riesgo inminente de no pagar las deudas

Gutiérrez fue enfática en que el país no puede darse el lujo de aproximarse a un apagón eléctrico ni a una crisis de salud, riesgos que, según dijo, están sobre la mesa por las deudas acumuladas que el Gobierno Nacional mantiene con empresas del sector energético y con las EPS. “Tenemos que hacer todo para que no tengamos un apagón el año entrante, porque estamos acabando las fuentes de energía. Les debemos mucho, el Gobierno, no yo”, insistió ante los medios. Esa falta de pago, explicó, reduce la inversión energética y deja al país expuesto a fallas graves de abastecimiento. Sobre salud, su diagnóstico fue igual de serio. “Tenemos que pagar las deudas a las EPS, tenemos que volver a organizar la casa. Llevamos oyendo reforma uno, dos, tres; decreto uno, decreto dos... Mucha incertidumbre, y estamos afectando a los ciudadanos colombianos con el acceso a la salud”.

María Lonera Gutiérrez en el Congreso de la CCI.

Salario mínimo 2025: “un aumento del 15% sería un exabrupto”

En pleno debate nacional sobre el ajuste del salario mínimo, Gutiérrez se fue de frente contra la idea de un incremento del 15%, como mencionó en las últimas horas el ministro Benedetti:.“Me parece tres veces más la inflación, es un un exabrupto”. Pidió que la mesa de concertación (Gobierno, empresarios y centrales obreras) llegue a un acuerdo responsable, “bueno para el país”, y advirtió que ajustar el salario por encima de los dos dígitos sería un golpe fiscal, productivo y laboral. “Con este déficit fiscal, un salario mínimo por encima de dos dígitos es un gran error. Es un gran error para la generación de empleo. Si le subimos un costo mayor a las pymes, lo que van a hacer es despedir personas”, señaló. La líder empresarial recordó que la informalidad ronda los 13 millones de personas, frente a 10 millones de trabajadores formales, y que la economía ha crecido por consumo de hogares, no por inversión ni por crédito productivo. “Ese crecimiento no es sostenible”, apuntó. Entérese: ¿Cuánto costaría un trabajador si el salario mínimo sube 11% en 2026? La presidenta del Grupo Aval insistió en que crecer 2,6% no es suficiente ni sostenible si la economía no impulsa sectores estratégicos. “Vamos a pagar las consecuencias si seguimos pensando que un crecimiento de 2,6% es sostenible”, dijo. El país, en su concepto, está creciendo por conciertos, entretenimiento, servicios y gaming, sectores intensivos en consumo pero no necesariamente en inversión de largo plazo. Sin una base sólida de inversión, el crecimiento se estanca, el empleo formal no avanza y la productividad se estira cada vez más delgada.

Foro del Congreso de la CCI.

Inversión frenada: “estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos proyectos”