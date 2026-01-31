x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El CNE definirá en sesión extraordinaria el futuro electoral de Iván Cepeda en la consulta presidencial

Durante la reunión esperan poder tomar una decisión clara y definitiva sobre la participación del senador y candidato Iván Cepeda en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo.

  • El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión de fondo sobre la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Contra el reloj y en medio de una intensa controversia jurídica, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá este sábado 31 de enero a las 6:00 p.m., para tomar una importante decisión con respecto al candidato presidencial Iván Cepeda.

Le puede interesar: Renuncias, cambios de partido y propuestas de escisión marcan la coyuntura del Centro Democrático en época electoral

El objetivo central será determinar si el senador Iván Cepeda puede participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’ el próximo 8 de marzo, tras haber resultado ganador en una jornada similar el pasado 26 de octubre.

La responsabilidad de elaborar la ponencia recae sobre tres magistrados: Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry.

Mientras que Márquez y Velásquez llegaron al tribunal nominadas por sectores de izquierda, Echeverry, aunque propuesto por Colombia Justa Libres, cuenta con antecedentes ligados al Pacto Histórico como vigilante electoral en 2022 y exdirector de democracia del Ministerio del Interior.

El equipo fijó como plazo máximo las 4:00 p. m. de este sábado para que las partes interesadas entreguen los argumentos finales. A pesar de la cercanía política de los ponentes con el sector del candidato, se advierte que al interior del tribunal no existiría el consenso necesario ni los votos suficientes para avalar que el senador aparezca en un nuevo tarjetón.

Audiencia pública y votación definitiva: los recursos jurídicos con presión social

El cronograma del CNE establece que, tras la deliberación de hoy, la sala plena retomará el debate la mañana del lunes. Los nueve magistrados han convocado a una audiencia pública para escuchar las últimas posiciones sobre la validez de esta nueva aspiración.

Posterior a esta diligencia, el tribunal votará la decisión final: definir si Cepeda debe presentarse directamente a la primera vuelta presidencial o si está facultado para competir nuevamente en la consulta de marzo.

Ante la posibilidad de un fallo desfavorable, el equipo de Iván Cepeda ya trazó su hoja de ruta legal y política. El candidato presidencial anunció que interpondrá “tutelas y otros recursos jurídicos” para defender su derecho a participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Asimismo, desde su campaña se ha planteado la opción de respaldar estas acciones legales con jornadas de movilización en las calles.

También le puede interesar: Petro firmó más de 85.000 contratos de prestación de servicios por $5,1 billones en un solo mes; aumento del 183 %

Temas recomendados

Política
Elecciones
Presidencia
Virales
Consejo Nacional Electoral
Tendencias
Pacto Histórico
Colombia Humana
Democracia
Votación
Candidatos
Elecciones 2026
Partido político
consultas
Encuesta
Consulta popular
Precandidatos
Senadores
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Iván Cepeda
Club intelecto

Utilidad para la vida