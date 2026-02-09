Reaparece audio que contradice a Morris sobre exigencias políticas en RTVC: “una extorsión”

Un audio que se reveló desde enero de este año sería clave para demostrar cómo supuestamente existirían presuntas presiones políticas a trabajadores vinculados a RTVC, en las que se condicionaría la estabilidad laboral al apoyo al proyecto político del Gobierno Petro. Este es uno de los cuestionamientos que tendría bajo escrutinio a Hollman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia. El pasado 13 de enero se dieron a conocer estos cuestionamientos, en donde se estaría asegurando que, dentro de RTVC, habría un presunto manejo irregular del sistema de medios y que se estarían ejerciendo presiones políticas a sus trabajadores. El audio lo reveló el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien en su momento hizo pública la denuncia sobre estas presiones políticas, las cuales desde la dirección del sistema ya han negado.

Lo que se escucha en el audio

"Un logro desde RTVC es lograr con la CECIDI que las emisiones se mantengan por lo menos hasta el 2031", dice Hollman Morris en el audio, y agrega: "¿Qué quiere decir eso? Que les va a garantizar el trabajo a ustedes hasta el 2031". Sin embargo, ahí es cuando el tono del mensaje cambia a uno de carácter político. "Pero si políticamente ustedes no nos ayudan, yo voy determinando también quiénes nos están sumando en este proyecto radial que está siendo totalmente exitoso", dice Morris en el audio. Finalmente, además, hace referencia a la participación activa en medio del contexto electoral, en donde asegura que "la tenemos que botar toda". El actual candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Briceño, en un mensaje a través de redes sociales -donde expuso este audio-, determinó que, si bien Hollman Morris hoy dijo que "en RTVC no piden filiación política para contratar personas, según este audio sí le piden a los que contratan que ayuden al petrismo políticamente o se les acaba el trabajo" y agregó que esto se trataría directamente de "una extorsión".

Lo que respondió Morris

Hoy, desde la dirección de RTVC, se reiteró públicamente que en el sistema de medios públicos no se exige afiliación política como requisito para la contratación de personal, en respuesta a cuestionamientos sobre presuntas presiones ideológicas dentro de la entidad. “Aquí, en RTVC, en sus hojas de vida no le estamos pidiendo a la gente su afiliación política para ser contratada en este canal”, afirmó el directivo. También agregó: “Váyanse bajando de eso, porque nosotros no seremos como lo que tanto hemos criticado en nuestras vidas y en nuestras luchas”, señaló.

El audio contradice lo que asegura Morris. No obstante, el rifirrafe continúa desde ambos lados. En su momento, Briceño ya había asegurado que "de esta forma, están jugando con el sustento y el trabajo de la gente. Es decir, si no salen a hacer campaña por el Pacto Histórico y por la gente de Gustavo Petro, pues los dejan sin trabajo", cuestionó el exconcejal y candidato al Congreso.