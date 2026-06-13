La historia de Saeta, marca colombiana que pasó de ayudar a Haití tras un terremoto a vestirlo en el Mundial 2026

La hazaña consumada aquel 18 de noviembre de 2025, cuando Haití venció 2-0 a Nicaragua en el Estadio Ergilio Hato de Curazao, con jugadores, en su mayoría foráneos, nacidos en Francia, dieron por finalizada una sequía de inasistencia a las copas del mundo de 52 años, pero más allá de eso hubo algo que llamó poderosamente la atención a propios y extraños y viene de suelo cafetero.
y es que mientras gigantes como Adidas, Nike y Puma dominan el mercado global de la indumentaria deportiva, una empresa nacida en Colombia logró abrirse espacio en el escenario más importante del fútbol mundial. Se trata de Saeta Sport, una marca fundada hace más de cuatro décadas por un emprendedor boyacense que comenzó confeccionando uniformes en el comedor de su casa y que estará presente en el Mundial de 2026 como patrocinador oficial de la selección de Haití.