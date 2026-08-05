¿Le robaron plata de la cuenta? Aquí le explicamos en qué casos debe responder la entidad financiera

Los clientes bancarios que sean víctimas de retiros no autorizados no siempre tendrán que asumir completamente las pérdidas, incluso cuando los delincuentes utilicen la tarjeta y la clave.
Un reciente fallo de la Superintendencia Financiera de Colombia recordó que las entidades financieras también tienen obligaciones para prevenir fraudes y monitorear operaciones que puedan apartarse del comportamiento habitual de los usuarios.
La entidad señaló que los bancos deben analizar el perfil transaccional de sus clientes para identificar movimientos inusuales por factores como montos elevados, frecuencia de operaciones o concentración de transacciones en periodos cortos.
Cuando se detecten señales de alerta, las entidades deben activar mecanismos de prevención, realizar verificaciones y, si es necesario, aplicar medidas de contención como el bloqueo preventivo de productos financieros.
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