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Caracol Televisión presentó su nueva política para prevenir el acoso sexual

Una Comisión Especial Independiente dio un diagnóstico tras cuatro meses de investigación sobre la existencia de mecanismos para prevenir el acoso sexual en el canal.

  • Caracol dio a conocer los resultados de la Comisión Especial Independiente que estuvo durante cuatro meses auditando sobre los canales para denunciar los casos de acoso sexual y las políticas de prevención sobre este. Fotos: Caracol Televisión
    Caracol dio a conocer los resultados de la Comisión Especial Independiente que estuvo durante cuatro meses auditando sobre los canales para denunciar los casos de acoso sexual y las políticas de prevención sobre este. Fotos: Caracol Televisión
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Caracol Televisión dio a conocer el resultado de los hallazgos de la Comisión Especial Independiente que fue formada hace cuatro meses cuando salió a la luz la existencia de presuntos casos de acoso sexual en el canal. Junto a los resultados de dicha auditoría, presentó su nueva política.

Las denuncias de posibles casos de delitos sexuales que se conocieron en el mes de marzo y que hasta ahora tienen dentro de los señalados a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego llevaron al medio de comunicación a tomar acciones como la desvinculación de los dos presentadores y a la creación de una comisión cuya misión era realizar una auditoría en el medio de comunicación sobre la existencia de canales de denuncias y políticas que eviten este tipo de acciones.

La auditoría de esa comisión, integrada por la abogada experta en derecho constitucional y derechos humanos, Catalina Botero, identificó en cuatro meses de investigación, en donde realizó más de 1.212 encuestas y algunas entrevistas confidenciales, además de análisis a documentos, conductas como el desconocimiento de protocolos, pues en el comunicado presentado por el canal se aclaró que, aunque existen mecanismos de atención, una parte importante de los trabajadores no los conoce.

Por otra parte, la investigación arrojó que ciertas conductas de acoso tienden a normalizarse, especialmente cuando son ejercidas por personas en posiciones de poder. La auditoría constató que Caracol Televisión activó sus mecanismos cuando se presentaron denuncias formales.

Lea también: Estos son los miembros de la comisión que investigará las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión

Ante este panorama, la Comisión recomendó fortalecer la confianza mediante la creación de canales de denuncia independientes para facilitar el reporte oportuno y una transformación cultural reforzando la prevención mediante la sensibilización, capacitación y formación en toda la estructura del canal.

La respuesta de Caracol a la auditoría de la Comisión Independiente

En respuesta a esos hallazgos, el canal a través de un comunicado adoptó la Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género que incluye la creación de una instancia independiente liderada por Diana Rodríguez Uribe para recibir denuncias y medidas estructurales acompañadas por la organización Poderosas Colombia para generar procesos de formación y acompañamiento.

El canal también estableció alianzas especializadas de apoyo psicosocial y legal a través de la Fundación No es Hora de Callar, la FLIP y El Veinte.

Comunicado sobre los resultados de la Comisión Especial Independiente y la nueva política para la prevención de casos de abuso sexual en el entorno laboral. Foto: Caracol Televisión
Comunicado sobre los resultados de la Comisión Especial Independiente y la nueva política para la prevención de casos de abuso sexual en el entorno laboral. Foto: Caracol Televisión

Para asegurar que dichas implementaciones están dando resultados, el canal informó algunos compromisos de gestión en donde todos los líderes del canal tendrán metas asociadas a la implementación de esta política. Caracol Televisión también se comprometió a realizar un informe público anual sobre los avances y retos en la construcción de una industria libre de violencias.

Siga leyendo | Drástico giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro presuntas víctimas renunciaron a participar en el juicio

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué halló la Comisión Especial Independiente sobre los protocolos contra el acoso en Caracol Televisión?
La auditoría concluyó que existen mecanismos de atención, pero muchos trabajadores no los conocen. También identificó normalización de ciertas conductas de acoso y recomendó fortalecer los canales de denuncia y la prevención mediante capacitación.
¿Qué cambios implementará Caracol Televisión tras las recomendaciones de la Comisión Independiente?
Caracol adoptó una Política Integral contra el acoso sexual y las violencias basadas en género. Incluye un canal independiente para denuncias, formación con organizaciones especializadas y apoyo psicosocial y legal para las víctimas.
¿Qué organizaciones apoyarán a Caracol Televisión en la implementación de su nueva política?
La implementación contará con el acompañamiento de Poderosas Colombia en formación y prevención. Además, la Fundación No es Hora de Callar, la FLIP y El Veinte brindarán apoyo psicosocial y asesoría legal.

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