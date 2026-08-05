“Todavía tengo ganas y fuerza”: Sergio Luis Henao desafía el paso del tiempo en la Vuelta a Colombia

En un ciclismo cada vez más explosivo, donde las carreras se disputan a un ritmo frenético desde el banderazo inicial hasta la meta, Sergio Luis Henao, disfruta el presente con la serenidad que solo otorgan los años y la experiencia. A sus 38 años, el antioqueño reconoce que mantenerse en el pelotón profesional es un privilegio, especialmente en una época dominada por jóvenes decididos a abrirse camino y conquistar un lugar en el pedalismo europeo.

El campeón de la Vuelta a Colombia de 2010 volverá a tomar la partida en la edición 76 de la ronda nacional, que comenzará este sábado en Neiva y concluirá el 16 de agosto en Medellín. Lo hará con el NU Colombia, equipo llamado a defender el título conquistado el año pasado por Rodrigo Contreras.

Aunque sonríe cuando se le pregunta por el retiro, Henao deja claro que ese momento aún no aparece en sus aviones. Mientras conserva la ilusión, las fuerzas y la confianza de su equipo, seguirá pedaleando con el mismo compromiso que lo llevó a competir durante más de una década en la élite del ciclismo mundial.

Esta vez su principal misión será respaldar a Rodrigo Contreras en la defensa del título, sin perder de vista otro objetivo que une al equipo: honrar la memoria de Cristian Muñoz, fallecido el pasado 24 de abril en España tras sufrir una sepsis derivada de una caída durante el Tour du Jura. Su ausencia sigue siendo una motivación permanente para el grupo.

En conversación con EL COLOMBIANO, Henao habló de la pasión que aún lo impulsa, de su transformación de líder a gregario, del orgullo que siente por seguir vigente y de la responsabilidad de integrar el equipo que todos quieren vencer en la Vuelta a Colombia.

¿Cuál es el secreto para seguir motivado y mantenerse en la élite del ciclismo colombiano?

“La clave es la pasión. Para mí, el ciclismo es un estilo de vida. Más que un trabajo, sigue siendo algo que disfruto profundamente. Me emociona descubrir hasta dónde puedo llegar en cada carrera y, al mismo tiempo, responder con resultados a la confianza de quienes creen en nosotros: la marca, el equipo y nuestro director, Raúl Mesa. Todo eso me impulsa a entrenar cada día y a seguir soñando en grande".

Se nota que mantiene intacta la ambición. ¿Cómo recuperó ese deseo de ganar después de su salida del WorldTour?

“Competir tantos años en Europa fue un privilegio, pero la bicicleta siempre ha sido mi vida. Regresar a Colombia, correr cerca de mi gente y encontrar un proyecto tan serio como NU Colombia hizo que esa pasión renaciera con más fuerza. Hoy mi motivación es diferente. Ya no pienso solo en mis resultados, sino también en aportar experiencia, orientar a los jóvenes y ayudar a que el equipo siga creciendo. Quiero devolverle al ciclismo una parte de todo lo que me ha dado".

Lea: Rodrigo Contreras, bicampeón consecutivo de la Vuelta a Colombia

¿Fue difícil asumir el cambio de líder a gregario?

“No, porque el ciclismo me enseñó que cada etapa tiene su momento. Antes, en Colombia, fui líder y el equipo trabajaba para mí, pero en Europa entendí que primero había que ganarse el lugar ayudando a otros. Así lo hice con corredores como Chris Froome cuando estaba en Sky (ahora Netcompany Ineos), y después llegaron oportunidades para pelear mis propias carreras. Hoy respaldar a Contreras no representa ningún sacrificio; al contrario, es un orgullo trabajar con liderazgo para un corredor que se ganó ese con talento y carácter. Me hace sentir útil y valioso dentro del equipo”.

¿Se siente un privilegiado por seguir compitiendo en una época dominada por los jóvenes?

“Sin duda. Llevo desde los 14 años montando bicicleta y seguir siendo profesional es motivo de orgullo. Tuve la fortuna de llegar a Europa, disputar las carreras más importantes del mundo, ganar y cumplir muchos sueños. Ahora disfruto otra faceta del ciclismo en Colombia, con un equipo sólido y un gran patrocinador. Los jóvenes llegan cada vez mejor preparados; hoy un corredor de 19 años ya piensa en ganar un Tour de Francia. Es admirable el nivel que tienen, y en Colombia hay muchos talentos y es un gusto competir ante ellos”.

Hace poco volvió a competir en Europa con el NU Colombia. ¿Cómo vivió esa experiencia?

“Nunca imaginé regresar a Europa y mucho menos con un equipo colombiano. Fue una experiencia muy especial. Al principio tenía dudas porque llevaba cinco años sin correr allí y veía por televisión la velocidad con la que se compite actualmente. Sin embargo, comprobamos que podíamos ser protagonistas; sentimos que dejamos huella. También fue una gira dura, por todo lo que vivimos con Cristian Muñoz. Compartimos muchos años, incluso fuimos compañeros de habitación cuando vivíamos en Pamplona y corríamos para el UAE Team. Su partida fue uno de los golpes más duros de mi carrera. Cada competencia también la hacemos pensando en él”.

Siga leyendo: ¿Por qué los ciclistas colombianos se están regresando de Europa?

Ahora llega la Vuelta a Colombia, donde defenderá el título con Rodrigo Contreras...

“Cristian siempre está presente en este equipo. Ojalá podamos revalidar el título porque él también hizo parte de este proyecto. Sabemos que, por la calidad del grupo y por el respaldo de la marca, siempre seremos uno de los equipos llamados a pelear la carrera. Asumimos esa responsabilidad con respeto. Tenemos líderes como Rodrigo Contreras y Javier Jamaica. Será una Vuelta muy exigente, con mucho calor, etapas largas y una montaña que seguramente marcará las diferencias. Creo que será una carrera muy disputada y entretenida".

Al escucharlo, da la impresión de que todavía hay Sergio Luis Henao para rato...

“(Risas). Eso espero. Ojalá la vida y don Raúl Mesa me lo permitan. Mientras tenga las ganas, la ilusión y las fuerzas para competir, seguiré montando en bicicleta".