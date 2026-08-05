Más de US$100 millones en bitcoins fueron robados por una falla de software: así ocurrió el ataque

Un fallo de software en las billeteras de hardware Coldcard permitió que numerosos hackers robaran más de US$100 millones en bitcoins a miles de usuarios, según informó Galaxy Research. La empresa de investigación señaló que los ataques afectaron a más de 7.300 billeteras de criptomonedas en diferentes incidentes, mientras las autoridades y especialistas continúan recopilando información sobre las víctimas.
La vulnerabilidad, originada en el firmware de estos dispositivos físicos utilizados para almacenar claves de acceso a bitcoins, permitió que los atacantes reconstruyeran las frases de recuperación y accedieran a los fondos. Los hechos fueron identificados tras varias oleadas de robos registradas en los últimos días.