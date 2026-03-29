Nestlé denunció el robo de 413.793 barras de chocolate KitKat: ¿dónde?

La empresa Nestlé confirmó el robo de 413.793 barras de chocolate KitKat durante su transporte entre el centro de Italia y Polonia, en un trayecto de aproximadamente 1.300 kilómetros.
Según medios internacionales, la mercancía desapareció sin dejar rastro, en un caso que pone en evidencia las vulnerabilidades en la cadena logística europea.
Nestlé, multinacional del sector de alimentos, señaló en un comunicado: “Confirmamos que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas mientras se encontraban en tránsito entre nuestra fábrica en Italia Central y su destino en Polonia.