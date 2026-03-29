Nestlé denunció el robo de 413.793 barras de chocolate KitKat: ¿dónde?

La empresa Nestlé confirmó el robo de 413.793 barras de chocolate KitKat durante su transporte entre el centro de Italia y Polonia, en un trayecto de aproximadamente 1.300 kilómetros. Según medios internacionales, la mercancía desapareció sin dejar rastro, en un caso que pone en evidencia las vulnerabilidades en la cadena logística europea. Nestlé, multinacional del sector de alimentos, señaló en un comunicado: “Confirmamos que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas mientras se encontraban en tránsito entre nuestra fábrica en Italia Central y su destino en Polonia.

Añadió: “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y socios de la cadena de suministro para investigar lo sucedido”. La empresa añadió que no existen riesgos para los consumidores y que el suministro del producto no se ha visto afectado.

Robos en transporte de carga dejan pérdidas de 8.000 millones de euros

El incidente se enmarca en una problemática creciente en Europa relacionada con el hurto de mercancías en tránsito. De acuerdo con un estudio del Parlamento Europeo, las pérdidas por robo de carga superan los 8.000 millones de euros anuales en el continente. Esta cifra equivale a cerca de 2,5 millones de euros en mercancías que desaparecen cada día de camiones y almacenes. Le puede gustar: Escándalo: Nestlé despidió a su director general, Laurent Freixe, por tener una relación amorosa “secreta” con una empleada El caso de las barras de chocolate, valoradas en aproximadamente un millón de dólares, refleja la magnitud económica de este tipo de delitos y su impacto en la cadena de suministro.

¿Cómo impacta esto a Nestlé y su estrategia?

El robo ocurre en un contexto en el que Nestlé enfrenta ajustes en su desempeño financiero y en su estrategia global. La multinacional suiza reportó que sus utilidades cayeron 17% en 2025, al ubicarse en 9.033 millones de francos suizos, equivalentes a unos 9.900 millones de euros.