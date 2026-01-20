Petro dijo que hay riesgo de no pagar salarios a policías y soldados si se tumba emergencia económica, ¿es posible?

Durante el Consejo de Ministros de la noche del lunes 19 de enero, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a una decisión de alto impacto para el sistema de salud e incluso de un impacto en el pago de salarios para los soldados y policías.
Ante un posible escenario en que la Corte Constitucional tumbe el decreto de emergencia económica, el presidente indicó que ese decreto es clave para preservar la estabilidad financiera del país, al permitir contener el aumento del costo de la deuda pública.
Según el mandatario, si la Corte Constitucional anula esta medida, el servicio de la deuda se encarecería de forma significativa, poniendo a la Nación en una situación fiscal delicada.
En ese caso, Petro aseguró que el margen para nuevos recortes presupuestales es limitado, tras una reducción de 16 billones de pesos aplicada el año pasado. Explicó que cualquier ajuste adicional solo podría afectar sectores sensibles como salud, educación, pensiones y los salarios de soldados y policías.