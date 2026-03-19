Tras reunirse todo el día, junta de Ecopetrol no tomó decisión y Ricardo Roa sigue como presidente

Sigue la zozobra sobre el futuro de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Durante la jornada de ayer los nueve miembros de la junta directiva estuvieron reunidos para definir si ratificaban o retiraban su respaldo al cuestionado funcionario. Al final no hubo decisión y el caso se seguirá evaluando el próximo martes 24 de marzo.
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La discusión coincide con un momento complejo dados los avances de los procesos legales contra Roa, las reacciones que estos han desatado en el principal sindicato de la empresa (USO) y la dinámica del mercado petrolero global, por la guerra en Medio Oriente, que ha llevado el precio del barril de crudo referencia Brent arriba de los US$100.