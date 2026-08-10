Cómo funciona la alerta de temblores de Google y así puede activarla en dispositivos Apple

Tras el temblor de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia, usuarios de redes sociales compartieron sus experiencias y uno de los temas de conversación en común fue la alerta que recibieron en dispositivos Android segundos antes de que el sismo se sintiera con más fuerza. Esta herramienta tecnológica también ha cobrado relevancia tras el terremoto de magnitud 7,2 que se registró en Venezuela y que dejó más de 16.000 personas heridas. Contexto: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década Lo que ocurre es que cuando hay un sismo, Android muestra una pantalla de advertencia en rojo con la magnitud estimada y la distancia. El texto principal dice ”Agáchate” y ”Cúbrete”, acompañado de un sonido de alarma fuerte. Si el temblor es leve, solo envía una notificación informativa. Esta alerta no es nueva. El sistema de Android, cuyo nombre real es Android Earthquake Alerts System, fue anunciado oficialmente por Google el 11 de agosto de 2020. El proyecto comenzó a desarrollarse internamente en 2017 como una prueba de ingeniería para usar los sensores de los teléfonos, y se expandió a nivel global con capacidad de envío de avisos durante 2021. Como explica Google en su sitio web oficial, esta alerta funciona de manera distinta en varios países. En los estados de California, Washington y Oregón en Estados Unidos, tienen una alianza con ShakeAlert, el sistema de alerta temprana de terremotos administrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar los temblores de un terremoto y analiza esos datos para determinar la ubicación y el tamaño.

”Fuera de estos estados de EE.UU., usamos un enfoque de participación colectiva para detectar sismos. Todos los smartphones contienen pequeños acelerómetros que pueden detectar vibraciones, lo que indica que podría estar ocurriendo un sismo”, detalla la compañía tecnológica. Cuando un teléfono detecta una posible vibración causada por un sismo, envía una señal al servidor de detección de terremotos de Google, junto con una ubicación aproximada de donde se habría producido. El sistema combina la información enviada por distintos dispositivos para determinar si efectivamente está ocurriendo un temblor.

De esta manera, los más de 2.000 millones de teléfonos Android que están en uso en el mundo funcionan como una especie de minisismómetros y permiten crear una amplia red para detectar sismos. Los dispositivos identifican las vibraciones y la velocidad de las ondas del movimiento y, con base en esta información, el sistema puede enviar alertas a los usuarios de Android que se encuentren en las zonas afectadas.

¿Cómo activar la alerta de sismos en Android y Apple?

Para activar la alerta de sismo en Android, abra la Configuración de tu teléfono, entre a Seguridad y emergencia y seleccione Alertas de terremotos. Si no lo ve ahí, busque en Ubicación y después oprima Avanzada o consulte la Ayuda de Android. En el caso de dispositivos Apple, estos no cuentan actualmente con una función de alertas sísmicas automáticas para los usuarios de iPhone en Colombia. La compañía explica que las llamadas Alertas de seguridad mejoradas, entre las que se encuentran las Alertas sísmicas, solo están disponibles en algunos lugares, como Estados Unidos y Taiwán. . Por eso, si un usuario en Colombia busca la opción “Alertas sísmicas” en la configuración de su iPhone y no la encuentra, no significa que el teléfono tenga algún problema: lo que ocurre es que simplemente no está habilitada actualmente para Colombia.

Lo que sí pueden hacer los usuarios de Apple es revisar las alertas oficiales disponibles en su dispositivo, cuya disponibilidad puede variar según la región, el operador móvil y el modelo de iPhone.

Para hacerlo, ingrese a Configuración y seleccione Notificaciones. Luego, vaya hasta el final de la pantalla, donde encontrará el apartado Alertas gubernamentales, siempre que esta opción esté disponible para su país y operador de telefonía. Si la sección aparece, lo recomendable es mantener activadas todas las alertas disponibles. Apple advierte que estas notificaciones pueden variar según el país, el operador móvil y el modelo del dispositivo, por lo que las opciones pueden ser diferentes entre usuarios. La sugerencia para los usuarios de Apple es que descarguen aplicaciones de alertas sísmicas como Sismo Detector, que utiliza información de redes sísmicas oficiales, incluida la de Colombia; o Terremoto: Alertas. Contar con estas herramientas puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Aunque ningún sistema garantiza una alerta en todos los casos, mantener habilitadas las notificaciones le permitirá estar mejor preparado ante un posible sismo, reaccionar con mayor rapidez y tomar medidas para proteger su vida y la de su familia o las personas que se encuentren a su alrededor.

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