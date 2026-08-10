Cómo funciona la alerta de temblores de Google y así puede activarla en dispositivos Apple

Tras el temblor de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia, usuarios de redes sociales compartieron sus experiencias y uno de los temas de conversación en común fue la alerta que recibieron en dispositivos Android segundos antes de que el sismo se sintiera con más fuerza.
Esta herramienta tecnológica también ha cobrado relevancia tras el terremoto de magnitud 7,2 que se registró en Venezuela y que dejó más de 16.000 personas heridas.
Contexto: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década
Lo que ocurre es que cuando hay un sismo, Android muestra una pantalla de advertencia en rojo con la magnitud estimada y la distancia. El texto principal dice ”Agáchate” y ”Cúbrete”, acompañado de un sonido de alarma fuerte. Si el temblor es leve, solo envía una notificación informativa.
Esta alerta no es nueva. El sistema de Android, cuyo nombre real es Android Earthquake Alerts System, fue anunciado oficialmente por Google el 11 de agosto de 2020. El proyecto comenzó a desarrollarse internamente en 2017 como una prueba de ingeniería para usar los sensores de los teléfonos, y se expandió a nivel global con capacidad de envío de avisos durante 2021.
Como explica Google en su sitio web oficial, esta alerta funciona de manera distinta en varios países. En los estados de California, Washington y Oregón en Estados Unidos, tienen una alianza con ShakeAlert, el sistema de alerta temprana de terremotos administrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar los temblores de un terremoto y analiza esos datos para determinar la ubicación y el tamaño.