“Es uno de los temblores más fuertes en la última década y el siglo”: director del Servicio Geológico

“Es uno de los temblores más fuertes en la última década y uno de los más fuertes en lo corrido del siglo. Tiene pocos antecedentes, quizá el de Tumaco de 1979”, dijo a Blu Radio el director del Servicio Geológico Colombiano, Héctor Julio Fierro. Esto, tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país este lunes.
En cuanto a las características del terremoto, recordó que el movimiento de 7,4 se presentó hacia las 7:34 de la mañana de este lunes. El municipio más cercano al epicentro fue San José de Palmar, en el Chocó.
Para esa misma zona, dice, hay un antecedente de noviembre de 1979, con una magnitud de 7,2. Este se sintió, según reportes, en Venezuela, Panamá, Ecuador.