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Accionista pide a Ecopetrol aclarar si Ricardo Roa también se aparta de ISA

El accionista Julio César Yepes interpuso un derecho de petición a Ecopetrol para que aclare si el periodo de vacaciones y licencias que tomará su presidente, Ricardo Roa, también aplica a sus otros roles dentro del grupo empresarial. La solicitud busca precisar el alcance de su ausencia en cargos como la filial ISA y otras responsabilidades directivas.

  • El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. FOTO: Cortesía Ecopetrol
    El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. FOTO: Cortesía Ecopetrol
Diario La República
hace 2 horas
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Aunque la salida temporal de Ricardo Roa de la Presidencia de Ecopetrol llevó algo de calma entre accionistas minoritarios y la Unión Sindical Obrera (USO), que habían advertido sobre los efectos de su continuidad, la decisión abrió nuevos interrogantes en otros frentes.

En particular, persisten dudas sobre si su ausencia también cobija los roles que ejerce en las juntas directivas de ISA y Hocol.

Conozca más: Pese a escándalos e imputaciones, Ricardo Roa no renunciará a Ecopetrol: “Tengo mi conciencia tranquila”

¿Cuál es el efecto de Ricardo Roa en ISA?

Frente a este hecho, Julio César Yepes, abogado y accionista minoritario de ISA, presentó un derecho de petición a Ecopetrol, en el cual pidió que la estatal aclare si el periodo de mes y medio de vacaciones y licencia que se tomará Roa hasta el 27 de junio también es aplicable en los otros dos roles que ocupa actualmente en los órganos rectores de ISA y Hocol.

En el documento, Yepes solicitó que, de conformidad con el actual estado judicial de Roa, Ecopetrol detalle cuáles son las normas legales y estatutarias de la estatal que regulan la permanencia de su presidente en las juntas directivas de las filiales del grupo empresarial, así como las normas que regulan su ausencia temporal a estas sesiones.

Dentro de sus argumentos en el derecho de petición, el accionista cuestionó si el hecho de que Roa incurra en falta temporal al ejercicio de su cargo como presidente de Ecopetrol, también le impide participar como miembro en el órgano rector de ISA durante el mismo periodo de tiempo.

De ser así, Yepes precisó que la petrolera deberá informar al público y a los accionistas de qué forma o por quién sería reemplazado Roa durante dicha vacancia temporal.

De no ser así, aseguró que la estatal tendrá que señalar cual es el fundamento jurídico para ratificar a Roa en estos roles adicionales.

Cabe recordar que Roa actualmente es investigado por la Fiscalía General de la Nación en dos expedientes diferentes por presunto tráfico de influencias en relación con la compra de una propiedad y por la posible violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente de 2022, de la cual ejerció como gerente.

Además: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

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