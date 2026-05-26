El 61% de los créditos en Antioquia los piden mujeres: la radiografía del dinero prestado en la región

Pedir prestado para llegar a fin de mes, para reponer un electrodoméstico o para cubrir un gasto inesperado. Esa es la fotografía del crédito en Antioquia durante 2025.
Un análisis del FGA Fondo de Garantías, con datos de TransUnion, muestra que el departamento se mueve con créditos pequeños, rápidos de pagar y con un protagonismo femenino que no es casualidad.
Los números lo dicen sin rodeos: el 64% de los desembolsos fue por montos de hasta $1 millón de pesos. Solo el 11% superó los $11 millones. Y en materia de tiempo, el 67% de esos créditos se tomó a un plazo máximo de seis meses. El dinero entra y sale rápido.
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