¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza?

Se conocen más detalles del caso de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que murió por una embolia pulmonar luego de ser intervenida en un centro estético, y cuyo cuerpo fue arrojado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.
Este caso ha generado gran conmoción en el país porque prende las alarmas sobre aquellos centros de garaje que venden paquetes de procedimientos sin credenciales ni permisos sanitarios.
Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito (Bogotá) fue el lugar al que llegó Toloza en la mañana del 13 de mayo para realizarse una lipólisis láser.