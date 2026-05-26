Equipos buscan uno de los últimos siete cupos a octavos de Libertadores: estos son los partidos de esta semana

Con gigantes como Palmeiras y Boca Juniors en riesgo de eliminación, la Copa Libertadores definirá esta semana sus últimos siete pases a octavos de final cuando dispute la sexta y última jornada de la fase de grupos. Nueve equipos garantizaron anticipadamente su presencia en la ronda de los 16 mejores, entre ellos el vigente campeón, Flamengo, y el sorprendente Independiente Rivadavia, y oficiarán de jueces en los partidos que se disputarán de martes a jueves. A continuación, las cuentas para avanzar de fase. Los terceros de cada zona jugarán la repesca para octavos de la Copa Sudamericana. El sorteo de la próxima instancia se realizará el viernes en Luque, Paraguay.

Grupo A: ¿Medellín o Estudiantes?

Flamengo tiene asegurados la clasificación y el liderato con 13 puntos. En su choque en Rio de Janeiro este martes ante el eliminado Cusco (1) apenas está en juego su invicto. Lea: DIM visita a Estudiantes de La Plata buscando pasar a octavos de final de la Libertadores La atención estará centrada en el duelo entre Estudiantes y Medellín hoy (7:30 p.m.). en La Plata. El ganador seguirá en competencia y el perdedor irá a la Sudamericana. Los colombianos avanzarán en caso de empate. “Lo importante estará en los detalles y no se puede regalar nada porque una pequeña falla puede definir el partido”, dijo el DT cafetero Sebastián Botero a la radio Deportivo 1270.

Grupo B: ¿Tolima o Universitario?

Coquimbo Unido (10 puntos) está asegurado en octavos, pero puede perder la punta, por diferencia de gol, si cae este martes con el eliminado Nacional en Montevideo y Deportes Tolima (7) vence, desde las 7:30 p.m., en tierra de Universitario (5). El ganador del duelo en Lima se quedará con el boleto restante. La igualdad favorece a los cafeteros. Tolima, Universitario y Nacional pueden entrar a la Sudamericana.

Grupo C: Tres por uno

Independiente Rivadavia (13) fue el primer clasificado en su debut histórico copero. Tiene garantizado el liderato. Un triunfo suyo en casa de Bolívar (5) el miércoles puede eliminar a los bolivianos, que pasarán si vencen. Más complicadas son las situaciones de Fluminense (5) y Deportivo La Guaira (3), que pugnan en Rio de Janeiro. El Flu precisa ganar y que Bolívar no triunfe. El empate le sirve desde que los bolivianos no sumen. Los venezolanos, en cambio, necesitan golear en el Maracaná y que Bolívar pierda o iguale y no los supere en diferencia de gol.

Grupo D: Boca, en aprietos

Tres equipos luchan por dos puestos: Universidad Católica (10), Cruzeiro (8) y Boca (7). Barcelona de Guayaquil ya se despidió de los torneos sudamericanos de 2026. El líder desafiará al hexacampeón el jueves en La Bombonera, donde el ganador asegurará un cupo. A Boca solo le sirve vencer. Los chilenos pueden clasificar si pierden y los brasileños no triunfan en su domicilio ante los ecuatorianos. Cruzeiro pasa si gana en Belo Horizonte. “Tenemos una vida más y tenemos que ganar”, dijo Claudio Úbeda, técnico de un Xeneize que sufre para conquistar su séptima corona.

Grupo E: ¿Platense o Santa Fe?

Platense (7) e Independiente Santa Fe (5) pugnarán por acompañar en octavos a Corinthians (11), líder inamovible. Los argentinos pisarán el predio del Timão de Fernando Diniz el miércoles. Si ganan, están adentro. Pero el Calamar puede incluso caer y pasar, desde que los colombianos -urgidos de vencer- tropiecen en el hogar del desahuciado Peñarol (3). El pentacampeón uruguayo de la Libertadores disputará la Sudamericana si vence a Santa Fe este miércoles desde las 7:30 p.m.

Grupo F: Palmeiras, a evitar un bochorno

La punta está en juego pero puede quedar en manos del clasificado Cerro Porteño (10). Para ello, a los paraguayos les basta empatar el jueves en Asunción ante Sporting Cristal (6). Los peruanos se quedarán con el otro boleto si ganan y Palmeiras (8), uno de los favoritos al título, pierde ante el eliminado Junior (4) en Sao Paulo. Las cuentas del Verdão, dueño de una de las mejores nóminas de América, son sencillas: avanzará si no pierde. “Sería inconcebible no clasificar”, reconoció la presidenta palmeirense, Leila Pereira.

Grupo G: Punta en juego

Apenas el primer puesto está en juego, pues el debutante Mirassol (12) y Liga de Quito (9) ya están en octavos. Lanús (6), que recibe a los brasileños hoy en Argentina, y Always Ready (3), visitante en Ecuador, luchan por el cupo a la Sudamericana.

Grupo H: Liderato y honrilla

Independiente del Valle (10) y el Rosario Central (13) de Ángel Di María luchan por el liderato. El ganador el miércoles en Quito será el puntero. Sin chances de nada, Libertad (0) chocará en Asunción ante Universidad Central (6) de Venezuela, que va a la Sudamericana.

Partidos de esta semana