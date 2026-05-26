Equipos buscan uno de los últimos siete cupos a octavos de Libertadores: estos son los partidos de esta semana

Con gigantes como Palmeiras y Boca Juniors en riesgo de eliminación, la Copa Libertadores definirá esta semana sus últimos siete pases a octavos de final cuando dispute la sexta y última jornada de la fase de grupos.
Nueve equipos garantizaron anticipadamente su presencia en la ronda de los 16 mejores, entre ellos el vigente campeón, Flamengo, y el sorprendente Independiente Rivadavia, y oficiarán de jueces en los partidos que se disputarán de martes a jueves.
A continuación, las cuentas para avanzar de fase. Los terceros de cada zona jugarán la repesca para octavos de la Copa Sudamericana. El sorteo de la próxima instancia se realizará el viernes en Luque, Paraguay.