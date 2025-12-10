¿Por qué a los cafeteros del Suroeste les preocupa el nombramiento de mano derecha de Quintero en Cooperativa de los Andes?

En una asamblea realizada este jueves, 10 de diciembre, en Medellín, se confirmó que la Cooperativa de Caficultores de Andes (de los Andes), intervenida desde 2019, retomará sus servicios gracias a un plan de viabilización impulsado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y distintos actores del sector. La reunión contó con un quorum del 99,99% y el acuerdo fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, una decisión del Gobierno Nacional encendió las alarmas entre los caficultores. Se conoció que la Supersolidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez —mano derecha de Daniel Quintero y quien quedó encargado de la Alcaldía de Medellín tras la renuncia del entonces mandatario— como nuevo contralor de la Cooperativa. La decisión fue revelada en primicia por EL COLOMBIANO, y el nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que temen un giro político en de los Andes.

Óscar Hurtado. Foto: Esneyder Gutiérrez

De acuerdo con el documento conocido por este diario, la Supersolidaria ordenó remover del cargo al contralor saliente, la firma Consultores Generales de Negocios CGN S.A.S., representada por Luis Ernesto Durán Triana, y designar en su reemplazo a Hurtado Pérez. La decisión tomó por sorpresa al sector, sobre todo porque llega justo cuando la FNC había logrado estructurar un plan para reactivar los servicios de la Cooperativa de Andes después de más de cinco años de intervención.

Y aunque la resolución fue firmada el pasado 7 de noviembre, apenas este 10 de diciembre fue conocida por los miembros de la Federación. El nombre de Óscar Hurtado generó de inmediato inquietudes por su cercanía con Quintero, pues también fue secretario de Hacienda de Medellín en su administración. Para líderes cafeteros consultados, el movimiento abre la puerta a que el exalcalde —una figura política cuestionada— pueda tener incidencia directa en la Cooperativa, que ha sido estratégica para miles de familias productoras.

El polémico perfil de Óscar Hurtado

Es contador público de la Universidad de Medellín y especialista en gestión pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero más allá de su formación, Hurtado hace parte del círculo de confianza de Quintero. Su cercanía fue tal que, durante la administración pasada, quedó encargado de la Alcaldía en varias oportunidades. Según fuentes de La Alpujarra, esos encargos respondían a una lógica de reciprocidad: durante la suspensión de Quintero por parte de la Procuraduría, Hurtado fue uno de sus defensores más activos. En su paso por la Secretaría de Hacienda, el excongresista también arrastró cuestionamientos: salió con una investigación en la Procuraduría por la desfinanciación de los fondos pensionales del municipio, que cerraron en saldos rojos durante su gestión. En marzo de este año, Hurtado fue nombrado codirector de la filial Isa Interchile, compañía bajo escrutinio del gobierno chileno a principios de 2025 por un apagón. El hecho levantó suspicacias por dos razones: coincidió con la llegada a la empresa de varios aliados del exalcalde Quintero, y porque el perfil de Hurtado es percibido como más político que técnico.

¿Qué tanto poder tiene el contralor en la cooperativa?

Fuentes de la Federación de Cafeteros explicaron que la figura del contralor está prevista en la normativa colombiana para casos de intervención y liquidación forzosa. Su función es garantizar que marchen procesos claves: vigila la gestión del liquidador, verifica el avance del proceso, controla la administración de los recursos y asegura el curso de la prelación de pagos. En esencia, una labor poderosa en la coyuntura que atraviesa de los Andes

Ante esto, la superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro defendió la designación Hurtado y aseguró que el contralor cumple funciones de revisoría fiscal, no toma decisiones operativas ni administrativas. Según dijo, Hurtado fue escogido porque a su juicio "ha funcionado bien en otras intervenciones y el revisor fiscal anterior renunció". Además, la Supersolidaria precisó que "las funciones que desempeña el contralor, no constituyen ni establecen relación laboral alguna con la entidad objeto de intervención, ni entre aquel y la Superintendencia".

Así fue el acuerdo que salvó a la cooperativa

Según la funcionaria, la cooperativa pasará a un régimen de toma para administrar, una figura que implica el nombramiento de un nuevo equipo de administración y revisoría fiscal. También exige que los propios asociados conformen un comité de control social, clave para evitar los errores que llevaron a la intervención en 2019. Navarro enfatizó que este caso será tratado como un proceso "emblemático", con vigilancia reforzada por parte de la Superintendencia. "Vamos a estar muy atentos a todas las decisiones para garantizar la recuperación. La confianza de los asociados se perdió y hay que reconstruirla", dijo. Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la reducción de la deuda total: de $270.000 millones a poco más de $100.000 millones, gracias a las quitas aceptadas por los principales acreedores. El FNC encabezaba la lista con obligaciones por $86.000 millones. Este pasivo se cancelará parcialmente con bienes en dación de pago y el resto en un plazo de 25 años. Bancolombia, Davivienda y Banco Popular también aceptaron una quita del 60% del capital y condonación total de intereses. El agente especial de la Supersolidaria, Guillermo Gaviria Zapata, calificó el resultado de la asamblea de acreedores como el mejor escenario posible. Aseguró que el acuerdo establece que los acreedores de cuarta y quinta clase recibirán el 40% de la deuda, y los del pasivo cierto no reclamado obtendrán el 25% en pagos distribuidos en cinco años. La Federación recibirá bienes por $52.000 millones y el resto a 25 años. Gaviria precisó que la cooperativa tiene hoy buena liquidez y condiciones para operar nuevamente. Con la revocatoria de la liquidación comenzará una etapa de administración enfocada en restablecer el objeto misional: compra, venta y beneficio de café; alianzas comerciales; fortalecimiento de la base social y recuperación de la confianza.

¿Cuándo volverá la cooperativa a manos de los asociados?

Aunque no dieron una fecha clara, todos los actores coinciden en que dependerá de la recuperación de la confianza, del aumento del número de asociados y del volumen de café que se comercialice a través de la cooperativa. “Entre más café pase por la cooperativa, más rápido llegaremos al punto de equilibrio”, dijo la superintendenta. También señaló que la reapertura generará empleo en la región y ayudará a regular precios en un mercado saturado de compradores informales. Por ahora, lo único seguro es que la Cooperativa de Caficultores de Andes inicia una nueva etapa, en medio de expectativas económicas y tensiones políticas que seguirán marcando su futuro inmediato.

