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Revaluación del peso golpea al banano colombiano: Asbama alerta por pérdida de competitividad exportadora

La Asbama advirtió que la fuerte revaluación del peso colombiano está afectando gravemente la rentabilidad del sector bananero exportador, en medio de un aumento sostenido de costos y presiones internacionales sobre los precios.

Asbama recordó que el sector compite en mercados internacionales donde los precios son definidos globalmente, lo que impide trasladar estos mayores costos al consumidor final.

  • Productores bananeros de Magdalena y La Guajira enfrentan presión en sus ingresos por la revaluación del peso y el aumento de costos en 2026. FOTO suministrada por Libreta Personal
    Productores bananeros de Magdalena y La Guajira enfrentan presión en sus ingresos por la revaluación del peso y el aumento de costos en 2026. FOTO suministrada por Libreta Personal
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) expresó su profunda preocupación por la caída de la tasa de cambio, que impacta directamente los ingresos de los productores.

“El banano colombiano se vende en dólares, pero se produce en pesos. Cada peso que cae el dólar es un golpe directo a la rentabilidad del productor”, afirmó José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de Asbama.

Este fenómeno cambiario está erosionando los márgenes del sector, en un contexto donde los ingresos dependen del dólar mientras los costos se mantienen en moneda local.

La revaluación se presenta en uno de los momentos más complejos para la industria. A esta situación se suma una creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas productoras.

Entre los principales factores que afectan al sector se encuentran los incrementos significativos en costos laborales y operativos, los altos costos logísticos y energéticos, y los elevados aumentos en el impuesto predial rural, especialmente visibles en 2026.

Presión internacional sobre los precios de venta del banano

Según el gremio, la revaluación está afectando de manera más severa a pequeños y medianos productores, comprometiendo la viabilidad de muchas fincas.

“La revaluación está erosionando aceleradamente los márgenes del sector y comprometiendo la viabilidad de muchas fincas, especialmente de pequeños y medianos productores”, reiteró Zúñiga Cotes.

El sector bananero en la Costa Norte del país genera más de 19.500 empleos formales, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo económico y social en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Además, el banano es el tercer renglón agrícola de exportación de Colombia, lo que lo convierte en un sector estratégico para la generación de divisas y el fortalecimiento del desarrollo rural formal.

Llamado al Gobierno para proteger la competitividad exportadora

Ante este panorama, Asbama hizo un llamado al Gobierno Nacional para implementar medidas que protejan la competitividad del aparato exportador y eviten un deterioro mayor en el sector.

El gremio advirtió que la combinación de mayores costos internos y la pérdida de competitividad por la vía cambiaria podría tener efectos negativos sobre el empleo, la inversión y la sostenibilidad del agro.

“No se puede seguir cargando al sector exportador con mayores costos internos mientras simultáneamente pierde competitividad por la vía cambiaria. Si no se toman medidas, el país estará poniendo en riesgo miles de empleos formales y uno de sus principales sectores agroexportadores”, concluyó el presidente ejecutivo de Asbama.

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