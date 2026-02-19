Cementos Argos cerró 2025 con ingresos por $5,2 billones

Cementos Argos terminó el año pasado con resultados financieros sólidos, un fortalecimiento de su política de retorno al accionista y una nueva hoja de ruta estratégica enfocada en rentabilidad, liquidez bursátil y expansión internacional.
En 2025, la compañía contabilizó ingresos consolidados por $5,2 billones. En términos operativos, Cementos Argos despachó 9,3 millones de toneladas de cemento en el año, nivel similar al de 2024, y 2,3 millones de metros cúbicos de concreto, con una variación anual de -12 %, afectada principalmente por la desaceleración del segmento de vivienda en Colombia y la transformación del negocio en Panamá hacia un modelo operado por aliados.