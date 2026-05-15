Se inicia el segundo pago de Renta Joven 2026: conozca fechas y cómo cobrar

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que a partir del próximo martes 19 de mayo se pondrá en marcha la entrega de los recursos correspondientes al segundo ciclo de 2026 del programa Renta Joven.
En esta oportunidad, la entidad realizará una inversión de $64.577 millones para beneficiar a 124.598 participantes que cumplieron con los requisitos de permanencia y excelencia académica.
Los pagos cubren a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) por el segundo semestre de 2025, y a los aprendices del Sena por los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.
Siga leyendo: Prosperidad Social cambia el pago de subsidios: así podrá cobrar por Nequi, Daviplata y SuperGiros