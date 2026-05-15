Se inicia el segundo pago de Renta Joven 2026: conozca fechas y cómo cobrar

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que a partir del próximo martes 19 de mayo se pondrá en marcha la entrega de los recursos correspondientes al segundo ciclo de 2026 del programa Renta Joven. En esta oportunidad, la entidad realizará una inversión de $64.577 millones para beneficiar a 124.598 participantes que cumplieron con los requisitos de permanencia y excelencia académica. Los pagos cubren a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) por el segundo semestre de 2025, y a los aprendices del Sena por los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Siga leyendo: Prosperidad Social cambia el pago de subsidios: así podrá cobrar por Nequi, Daviplata y SuperGiros

Calendario de pagos: ¿Cuándo recibe su dinero?

La entrega de los incentivos se realizará bajo dos modalidades principales. Es fundamental que cada beneficiario identifique su grupo para evitar desplazamientos innecesarios. 1. Abono a cuenta bancaria (Pico y Cédula): para los 97.892 jóvenes que ya cuentan con su producto financiero registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el pago se realizará de forma escalonada durante cuatro días, según el último dígito de su cédula: -19 de mayo: 1, 2 y 3 -20 de mayo: 4, 5 y 6 -21 de mayo: 7 y 8 -22 de mayo: 9 y 0 2. Pago por modalidad de giro: si usted es uno de los 26.706 estudiantes que recibe el subsidio por giro, podrá cobrarlo desde el 19 hasta el 28 de mayo. Los puntos autorizados a nivel nacional son SuRed y SuperGiros. Tenga en cuenta que para este ciclo no habrá ampliación de fechas, por lo que es vital retirar el dinero dentro del plazo establecido. Le puede interesar: ¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Trámites clave: creación de datos financieros y novedades

Prosperidad Social aprovechó este anuncio para recordar a los jóvenes que cobran por giro la importancia de bancarizarse. Del 19 de mayo al 15 de junio, el Portal del Joven habilitará la opción para registrar un producto bancario. Este proceso se hace una sola vez y permitirá que, a partir del ciclo 3 de 2026, el dinero llegue directamente a su cuenta. Asimismo, entre el 19 y el 27 de mayo, los participantes podrán reportar cambios o situaciones especiales que afecten su permanencia en el programa, tales como actualización de datos básicos, cargue de diploma de bachiller (para quienes están suspendidos); cambios de programa de formación o aplazamientos, y retiro voluntario del programa. Prosperidad Social también aclaró que, si necesita solicitar un traslado de giro, puede hacerlo a través de los canales oficiales de SuperGiros o mediante la línea de WhatsApp de Prosperidad Social. Los participantes interesados en crear sus datos financieros deberán ingresar al portal con su usuario y contraseña:https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven.