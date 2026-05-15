Economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, jalonada por el gasto del Gobierno

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este viernes 15 de mayo que la economía colombiana arrancó 2026 con moderado impulso. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,2% entre enero y marzo de este año frente al mismo periodo de 2025. El dato evidenció que sectores clave, como la salud, la educación y el comercio minorista, mantienen la marcha de crecimiento, mientras la construcción y el café siguen siendo los sectores más golpeados. Frente al trimestre anterior, el PIB creció 0,6% en su serie ajustada por estacionalidad y calendario. Un dato que los analistas leen como señal de que la economía no pierde momentum, aunque tampoco acelera. Siga leyendo: Alerta del CARF: el próximo gobierno deberá hacer un histórico ajuste del 4% del PIB para evitar la quiebra

El Estado, el motor más potente de la economía en 2026

La actividad que más empujó el PIB en el primer trimestre fue el bloque que agrupa la administración pública, la educación y los servicios de salud. Ese conjunto creció 5,7%, el mayor crecimiento del trimestre, y aportó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual total. Dentro de ese grupo, la administración pública y defensa fue la más dinámica, con un alza de 8,2%. La educación creció 4,9% y la salud, 3,6%. En términos prácticos, eso significa que el gasto del Gobierno Central se disparó 7,8% en el trimestre. El Estado fue, en buena parte, el sostén del crecimiento.

Asimismo, según los registros del Dane, este sector público contribuyó con 5,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, con variaciones específicas del 9,5% en educación de no mercado y del 8,2% en administración pública y defensa. Por su parte, las actividades de atención de la salud humana crecieron un 3,6%, mientras que la educación de mercado registró una variación del -0,3% en su tasa de volumen para el periodo de referencia.

Administración pública y defensa; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que la remuneración de los asalariados del Gobierno Central reportó un crecimiento del 9,6% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo lapso de 2025. A su vez, los registros del Dane señalan que la organización electoral tuvo una variación del 104,0%, la Rama Legislativa del 17,6% y los organismos autónomos del 13,2%. La Rama Ejecutiva registró un aumento del 7,5%, la Judicial del 5,9% y los organismos de control del 0,2%. “El valor agregado de estas actividades de no mercado se estima mediante los costos de producción, con la remuneración salarial como el componente de mayor peso en la medición”, dijo Urdinola. Siga leyendo: FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

Piedad Urdinola, directora del Dane.

Ante los resultados generales, Diego Montañez-Herrera, analista económico, precisó que el crecimiento de la economía colombiana para el primer trimestre de 2026 (2,2%) es menor al primer trimestre de 2025 (2,5%). Incluso, “muy por debajo del promedio histórico de los últimos 20 años (3,6%). La economía sigue creciendo a un ritmo débil frente a su propia historia reciente”. Montañez también detalló que el crecimiento del primer trimestre de 2026 sigue mostrando comportamientos diferentes por sectores. “Mientras administración pública, educación y salud crecieron casi 6%, sectores clave continúan en contracción como construcción (-5,4%), agricultura (-1,4%) y minas (-0,1%)”.

El comercio rebota y la industria suma puntos en el PIB

El comercio al por mayor y al por menor fue la segunda fuerza del trimestre. Creció 6,0% frente al mismo periodo del año pasado, lo que empujó a que el bloque que incluye transporte, almacenamiento y servicios de comida registrara un alza agregada de 2,9% y aportara 0,6 puntos porcentuales al crecimiento anual. El transporte subió 0,7%, aunque el alojamiento y los servicios de comida todavía muestran números en rojo, cayeron 1,8%. La industria manufacturera también sumó en el crecimiento del PIB, creció 2,9% y aportó 0,3 puntos porcentuales a la variación anual. Su mejor desempeño estuvo en la fabricación de muebles, colchones y somieres (11,8%), y en la producción de metales, maquinaria y vehículos (4,6%). Hubo retrocesos en textiles y confecciones (-1,9%) y en madera, papel e impresión (-3,8%). ¿Qué pasó trimestre a trimestre en la industria? Entre enero y marzo de 2026 respecto al trimestre anterior, la industria creció 2,3% con serie ajustada. Los metales y maquinaria avanzaron 7,6%, y los muebles 6,1%. Los textiles, sin embargo, cayeron 2,8%. En contexto: Economía colombiana habría crecido 2,4% en el primer trimestre de 2026: así le fue a los sectores

La construcción, la minería y el agro, los sectores que más caen en el primer trimestre

La construcción fue el sector con el peor desempeño del trimestre, cayó 5,4% frente al primer trimestre de 2025. La construcción de edificaciones residenciales y no residenciales retrocedió 8,2%, lo que refleja el freno que el sector viene acumulando ante los altos costos financieros y la menor demanda de vivienda. Por su parte, las obras civiles como carreteras y proyectos de infraestructura apenas crecieron 0,6%. Frente al trimestre anterior, el panorama no mejora, la construcción cayó 4,6% en su serie ajustada, con caídas en todos sus componentes. Por su parte, el sector agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, decreció 1,4% en el primer trimestre frente al mismo período de 2025. El dato más llamativo es el del café, ya que el cultivo permanente de café cayó 30,5%, un desplome que refleja problemas climáticos y de producción en las zonas cafeteras. La pesca y la acuicultura también retrocedieron, con una caída de 19,5%. Por el lado positivo, la ganadería creció 6,4% y los cultivos agrícolas en general avanzaron 3,8%. La silvicultura y extracción de madera subió 3,1%. A su vez, el sector minero prácticamente se estancó, decreció 0,1%. El carbón se hundió 13,3% y el petróleo crudo y el gas natural cayeron 2,7%. Esos retrocesos se compensaron con el dinamismo de los minerales metálicos, que crecieron 24,9%.

¿Es bueno o malo el dato del PIB de Colombia para el primer trimestre del 2026?

El crecimiento de 2,2% dejó sensaciones mixtas entre los analistas. Por ejemplo, para Andrés Giraldo, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, el dato fue “una relativa buena noticia”, ya que la mayoría del mercado esperaba una expansión cercana al 2%. Sin embargo, advirtió que el resultado pierde fuerza cuando se analiza el origen del crecimiento. Según explicó, tanto por el lado de la producción como por el del gasto, el principal motor sigue siendo el sector público. “Ante un tremendo impulso del gasto público de 7,8%, solamente 2,2% crece el PIB y es un dato en realidad mediocre”, afirmó. En esa misma línea, José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, precisó el 40% de dicho crecimiento se explica por un solo sector: administración pública y defensa, educación y salud. “El sector de construcción sigue en caída con una contracción anual de 5,4%”. Por eso, Giraldo señaló que la administración pública creció 5,7%, impulsada principalmente por mayor contratación temporal de la Registraduría y por el aumento del pie de fuerza (Policía y Ejército), factores que, además, se vieron favorecidos por el incremento extraordinario del salario mínimo. En contraste, actividades como agricultura y construcción mostraron debilidad, con caídas de 1,4% y 5,4%, respectivamente. “No se ve un dinamismo en sectores productivos como resultado de ese gasto”, sostuvo el académico. Ante este panorama, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, sostuvo que la economía confirma su agotamiento, ya que el crecimiento del primer trimestre fue de apenas 2,2% anual y “estuvo impulsado, sobre todo, por el gasto de la administración pública (elecciones y exceso de gasto). Sin ese impulso, el crecimiento habría sido 1,6%”.

El economista Giraldo reconoció como una señal positiva el repunte de la formación bruta de capital fijo, que avanzó 3,7%, impulsada especialmente por maquinaria y equipo. No obstante, alertó que la inversión residencial continúa cayendo y que el sector constructor sigue afectado. También indicó que el consumo de los hogares creció 2,5% y las importaciones 3,5%, pero insistió en que el problema central es la calidad del gasto público. “El gasto público es muy importante, pero en qué se gasta es más importante”, afirmó Giraldo, al advertir que el aumento del gasto estatal todavía no se traduce en una expansión sólida de la actividad productiva ni mejora las perspectivas de crecimiento de mediano plazo. Entérese: El negocio del sold out en Colombia: el gasto en entretenimiento creció más de 200% en cinco años

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