Remesas a Colombia rompen récord: superan US$6.400 millones en primer semestre, con un alza de 13,9%

Entre enero y junio de 2025, Colombia recibió más de US$6.400 millones en remesas, lo que representa un crecimiento del 13,9% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el reporte del Banco de la República. Este flujo, que ya es histórico, no solo impulsa el sostenimiento de millones de hogares, sino que también fortalece la inclusión financiera. Solo en junio ingresaron US$1.084 millones, y las proyecciones apuntan a que en todo 2025 las remesas podrían representar cerca del 3% del PIB. En 2024, su participación fue del 2,8%, lo que anticipa un cierre de año sin precedentes. Puede leer más: Remesas ya igualan al petróleo en generación de ingresos y divisas para Colombia

Estados Unidos, España y Chile lideran el envío de remesas

Impacto social: millones de hogares dependen de las remesas