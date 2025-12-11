Regalar acciones en Navidad vuelve a ser tendencia en Colombia; acá le explicamos cómo hacerlo

Este año, muchos regalos no vendrán envueltos en papel, sino en forma de participación en una empresa. Y es que, hacia los años 50, una de las tendencias que trajeron las familias judías a Colombia fue la costumbre de obsequiar acciones, la cual se propagó durante años al punto que, incluso, en Antioquia se solían regalar estos títulos en los bautizos, algo que hoy está volviendo a ponerse en el panorama, pero en el marco de la Navidad. Y es que este año puede que más de un regalo venga en forma de acciones, debido al buen comportamiento de índices como el Msci Colcap.
Si está pensando en comprar acciones para dar como regalo de Navidad, sepa que, según los analistas, este obsequio es más viable que cualquier otro presente, ya que no se desgasta con el tiempo, se valoriza con el pasar de los meses y refleja un interés por el futuro financiero de los seres queridos.
