Más excarcelaciones en Venezuela: liberan al activista Javier Tarazona después de cuatro años detenido

“ ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” corearon decenas de feligreses en una iglesia de Caracas al aplaudir la excarcelación este domingo 1 de febrero del reconocido activista Javier Tarazona, que asistió a una misa apenas salió de la temida prisión del Helicoide tras 4 años y medio de detención.
Tarazona, de 43 años, es uno de los presos políticos de mayor perfil que permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un “número importante” de personas.