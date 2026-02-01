Desde hoy 1 de febrero la gasolina es más barata: ¿cuánto cuesta el galón en Medellín?

Tanquear en Medellín será un poco más barato desde este fin de semana. Con la rebaja de $500 por galón decretada por el Gobierno nacional, el precio de la gasolina corriente en la ciudad quedó en $15.912, de acuerdo con el anuncio hecho por el Ministerio de Minas y Energía.

Conozca: Es oficial: Gobierno Petro firma decreto que rebaja $500 el precio de la gasolina desde febrero

El ajuste comenzó a regir desde el 1 de febrero en todo el país y se aplica de forma uniforme, aunque las diferencias regionales se mantienen. En promedio, el precio en las 13 principales ciudades bajó de $16.057 a $15.557 por galón, una reducción del 3,1% frente a enero.

Pese al alivio, Medellín se ubica en un punto medio con el resto del país. Las ciudades con la gasolina más barata siguen siendo Pasto ($13.747) y Cúcuta ($13.900), mientras que Villavicencio ($16.091) y Cali ($16.002) registran los precios más altos.