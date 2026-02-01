x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Desde hoy 1 de febrero la gasolina es más barata: ¿cuánto cuesta el galón en Medellín?

Desde este 1 de febrero rige el descuento ordenado por el Gobierno; Medellín quedó en un punto medio entre las principales ciudades del país. Conozca el valor.

  • El nuevo valor para el galón de gasolina en Medellín sería de $15.912. FOTO: Cortesía MinEnergía.
    El nuevo valor para el galón de gasolina en Medellín sería de $15.912. FOTO: Cortesía MinEnergía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tanquear en Medellín será un poco más barato desde este fin de semana. Con la rebaja de $500 por galón decretada por el Gobierno nacional, el precio de la gasolina corriente en la ciudad quedó en $15.912, de acuerdo con el anuncio hecho por el Ministerio de Minas y Energía.

Conozca: Es oficial: Gobierno Petro firma decreto que rebaja $500 el precio de la gasolina desde febrero

El ajuste comenzó a regir desde el 1 de febrero en todo el país y se aplica de forma uniforme, aunque las diferencias regionales se mantienen. En promedio, el precio en las 13 principales ciudades bajó de $16.057 a $15.557 por galón, una reducción del 3,1% frente a enero.

Pese al alivio, Medellín se ubica en un punto medio con el resto del país. Las ciudades con la gasolina más barata siguen siendo Pasto ($13.747) y Cúcuta ($13.900), mientras que Villavicencio ($16.091) y Cali ($16.002) registran los precios más altos.

El diésel, por su parte, no tuvo cambios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la reducción es resultado del proceso de ajuste y saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que buscaba cerrar el déficit acumulado en años anteriores y permitir alivios al consumidor.

La cartera anunció que hará seguimiento a las estaciones de servicio para verificar que la rebaja se aplique correctamente en todo el territorio nacional.

¿Cuánto costará la gasolina en otras ciudades?

Otras ciudades con precios bajos

- Cartagena: $15.583

- Barranquilla: $15.626

- Bucaramanga: $15.748

- Montería: $15.833

Ciudades con precios similares a Medellín

- Ibagué: $15.907

- Pereira: $15.939

- Manizales: $15.966

- Bogotá: $15.991

Temas recomendados

Ministerio de Minas y Energía
Combustibles
Gasolina
ACPM
Gas
Diésel
precio
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida