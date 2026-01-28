La startup colombiana Refurbi levanta US$4 millones y acelera su expansión en Latinoamérica con foco en México

La startup Refurbi, fundada en Colombia y especializada en la venta y gestión de dispositivos móviles reacondicionados, anunció el cierre de una ronda de inversión por 4 millones de dólares, en una operación que combina equity y deuda y que marca un nuevo impulso para su crecimiento regional.
La llamada seed extension —una ronda adicional en etapas tempranas— fue liderada por Latin Leap, con la participación de inversionistas de impacto y financieros como PSM Impact Ventures y Epic Angels, además de entidades multilaterales y bancarias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Itaú. La inversión llega en un momento clave para el mercado de tecnología reacondicionada en América Latina, que empieza a consolidarse como una alternativa estructural frente al alto costo de los dispositivos nuevos.
