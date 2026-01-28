La startup colombiana Refurbi levanta US$4 millones y acelera su expansión en Latinoamérica con foco en México

La startup Refurbi, fundada en Colombia y especializada en la venta y gestión de dispositivos móviles reacondicionados, anunció el cierre de una ronda de inversión por 4 millones de dólares, en una operación que combina equity y deuda y que marca un nuevo impulso para su crecimiento regional. La llamada seed extension —una ronda adicional en etapas tempranas— fue liderada por Latin Leap, con la participación de inversionistas de impacto y financieros como PSM Impact Ventures y Epic Angels, además de entidades multilaterales y bancarias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Itaú. La inversión llega en un momento clave para el mercado de tecnología reacondicionada en América Latina, que empieza a consolidarse como una alternativa estructural frente al alto costo de los dispositivos nuevos. Le puede interesar: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

Un modelo que ya es rentable en Colombia

Sebastián Jiménez, CEO y fundador de Refurbi. FOTO: CORTESÍA REFURBI

Refurbi nació con el objetivo de reducir la informalidad y la desconfianza en el mercado de celulares reacondicionados, uno de los más dinámicos, pero también más fragmentados de la región. Para lograrlo, la compañía combinó procesos industriales de reacondicionamiento con tecnología propia y una propuesta centrada en la experiencia del usuario. El resultado: rentabilidad desde 2024, un hito poco común para startups de su segmento, y una posición de liderazgo en Colombia. A la fecha, la empresa ha atendido a más de 80.000 usuarios y estima una participación cercana al 0,5 % del mercado total de teléfonos móviles del país.

Parte de esa consolidación se explica por su propuesta de confianza: 14 meses de garantía, 30 días de devolución y una experiencia de compra comparable a la de un equipo nuevo, pero con menor impacto ambiental.

Un ecosistema integral más allá del marketplace

Con el paso del tiempo, Refurbi dejó de ser solo un marketplace. Hoy opera un ecosistema integral que incluye programas de trade-in, software especializado, soluciones de financiación y seguros para dispositivos móviles. Este modelo permite a retailers, fabricantes, operadores de telecomunicaciones y aseguradoras gestionar de forma más eficiente el ciclo de vida de los equipos electrónicos. “Esta ronda nos permite consolidar lo que ya funciona y llevar nuestro modelo a una nueva escala”, señaló Sebastián Jiménez, CEO y fundador de Refurbi. Según explicó, el foco está puesto en profundizar la eficiencia operativa, escalar la tecnología desarrollada internamente y fortalecer alianzas con grandes actores del ecosistema. “El reacondicionamiento bien ejecutado puede convertirse en una infraestructura clave para la inclusión digital en la región”, agregó. Lea más: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia

México, el siguiente paso en la expansión regional

Tras validar su modelo en Colombia, la compañía se prepara para desplegar su operación en México, uno de los mercados más grandes y estratégicos de América Latina. Los recursos levantados permitirán acelerar la escala comercial, implementar su modelo de trade-in con tecnología propietaria y avanzar hacia su meta de US$100 millones en ingresos para 2030. El movimiento se da en un contexto regional favorable. En América Latina, los ciclos de renovación de dispositivos superan los 36 meses y los precios de los equipos nuevos han aumentado más del 30 % en los últimos años, factores que impulsan la demanda de alternativas más accesibles y sostenibles. “En este escenario, el reacondicionamiento deja de ser un nicho y se convierte en una categoría con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento sostenido”, explicó Stefan Krautwald, Managing Partner de Latin Leap VC, al referirse al atractivo del modelo en mercados emergentes.

Economía circular y acceso a tecnología

El crecimiento de empresas como Refurbi sigue la tendencia de modelos exitosos en mercados más maduros, como Back Market o Refurbed, y responde a tres desafíos estructurales de la región: la brecha de acceso a tecnología, el encarecimiento de los dispositivos nuevos y una mayor conciencia ambiental. Así, la tecnología reacondicionada se posiciona no solo como una opción más económica, sino como una herramienta clave de sostenibilidad e inclusión digital, con un rol cada vez más relevante en el ecosistema tecnológico latinoamericano.





