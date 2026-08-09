La hoja de ruta económica de De la Espriella: tributaria, fin del impuesto al patrimonio y fracking

En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras medidas económicas será presentar una reforma tributaria estructural y expedir un decreto para reducir el gasto del Estado. El mandatario señaló que estas medidas buscan enfrentar el déficit fiscal heredado del gobierno de Gustavo Petro y mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el empleo. “Mi gobierno presentará una reacomodación estructural del sistema tributario para simplificarlo”, afirmó. Puede leer: Gobierno De la Espriella busca el restablecimiento comercial con Venezuela con apoyo de empresarios antioqueños El presidente confirmó además una de sus principales propuestas de campaña: eliminar el impuesto al patrimonio. “Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo (...) El impuesto al patrimonio será eliminado”. La reforma tributaria sería presentada en septiembre de 2026. La hoja de ruta económica también incluye acelerar el fracking y fortalecer a Ecopetrol, la compañía petrolera de mayoría estatal.

Reforma tributaria y recorte del gasto público

Como primera medida, De la Espriella reiteró que buscará un ajuste fiscal que contempla reducir en 1% el gasto público, además de reperfilar la deuda. Según el nuevo gobierno, una de las jugadas más probables es que el Congreso rechace el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 y, a partir de allí, se acuerde un recorte de entre $15 billones y $20 billones. Entérese: Polémica en la ADR: Nuevo MinAgricultura revisará contratos por más de $250.000 millones Sin embargo, cabe anotar que buena parte del gasto estatal es inflexible, es decir, está comprometido por disposiciones legales, derechos adquiridos y mandatos constitucionales. Según cálculos del MinHacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), los montos inflexibles representarían entre 88% y 91,4% del gasto total para este año.

De la Espriella propone eliminar el impuesto al patrimonio

Uno de los principales cambios planteados por el mandatario es la eliminación del impuesto al patrimonio. “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, dijo. Se trata de un tributo polémico: algunos lo consideran una herramienta para redistribuir ingresos en un sistema tributario con múltiples beneficios y exenciones, mientras otros advierten que puede desincentivar la inversión.

Este impuesto regresó al sistema tributario en 2003 como una medida inicialmente temporal y, posteriormente, la reforma tributaria de 2022, mediante la Ley 2277, lo convirtió en permanente. Desde entonces, uno de los principales cuestionamientos ha sido su aporte relativamente bajo a las finanzas públicas. Además: Un acto cargado de simbolismos: crónica de la posesión de De la Espriella en el batallón Pichincha de Cali

Impuesto al patrimonio: cuánto recauda y cuál es el debate

Actualmente, el impuesto recae sobre personas naturales con un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), umbral que en 2026 equivale aproximadamente a $3.771 millones. En 2025, recaudó $1,2 billones, frente a $294,1 billones de recaudo administrado por la Dian, lo que representó cerca de 0,4% del total. En 2024 había recaudado alrededor de $1,5 billones y en 2026, con corte al primer semestre, llevaba cerca de $1 billón, aproximadamente 0,6% del recaudo acumulado. Para William Reyes, experto en finanzas públicas, este gravamen tiene un recaudo muy bajo frente al tamaño del sistema tributario, pero sí puede afectar las decisiones de acumulación e inversión de capital. “Al gravar directamente el patrimonio, independientemente de cómo se utilicen esos recursos, introduce una distorsión sobre la decisión de mantener e invertir capital en Colombia”, señaló. Lea también: De la Espriella nombra director de la Dian: Andrés Felipe Velásquez asumirá el cargo

Eliminar el impuesto al patrimonio genera dudas fiscales

En la misma línea, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, explicó que el impuesto genera distorsiones al gravar el capital sin considerar su rentabilidad y puede incentivar el traslado de grandes patrimonios a otras jurisdicciones, ante la ausencia de un mecanismo global de tributación. Anotó que una tarifa de 1,5% sobre un activo con una rentabilidad real de 3% equivale, en términos efectivos, a gravar con 50% los rendimientos generados por ese activo, después de impuestos. Señaló, además, que el impuesto ha perdido presencia internacional, mientras en 1990 había 12 países europeos que lo aplicaban, actualmente solo España, Noruega y Suiza lo mantienen.

“En Colombia se ha registrado una caída del 24% en el número de declarantes y del 36% en el valor patrimonial reportado entre las personas con patrimonios superiores a $12.000 millones. Pero lo más preocupante es que quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por su patrimonio: ahora tampoco pagan impuesto de renta”, anotó. Desde la óptica de Henry Amorocho, consultor en Hacienda Pública, eliminar este impuesto también representa un desafío para las finanzas públicas, pues cerca de $1,5 billones que actualmente aporta dejarían de ingresar al Estado. Relacionado: ¿Cómo será la reforma tributaria de De la Espriella para eliminar el impuesto al patrimonio? Por ello, afirmó que la nueva reforma tributaria no debería limitarse a simplificar el sistema, sino que también tendría que revisar las exenciones, beneficios y tratamientos especiales. En ese escenario, consideró fundamental fortalecer la lucha contra la evasión para compensar los recursos que dejarían de recibirse por los impuestos que sean eliminados.

Fracking y Ecopetrol, claves en la política energética

Otro de los anuncios de mayor impacto fue la decisión de autorizar el ‘fracking’ para la extracción de hidrocarburos y el aumento de las reservas de petróleo y gas del país. “Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”, aseguró. El presidente afirmó que cree en la transición energética, pero insistió en que esta debe construirse “desde la fortaleza y no desde la debilidad”. En esa línea, anunció que fortalecerá a Ecopetrol y defenderá el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética. “Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio”, dijo, y añadió que “recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta”.

Gobierno anuncia cambios para enfrentar El Niño

De hecho, la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, señaló que el Presidente le encomendó priorizar la atención al fenómeno de El Niño, recuperar la confiabilidad del suministro de energía y gas, mejorar la calidad del servicio en la región Caribe y generar condiciones de certeza para la inversión. También planteó una transición energética “ordenada, confiable y financiable”, con mayor desarrollo de renovables, pero acompañado de redes de transmisión, almacenamiento, licenciamiento oportuno y reglas estables. Le interesa: Esta es la hoja de ruta que los gremios entregan al Gobierno De la Espriella para reactivar la economía

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