Ted Lasso regresa: así será la cuarta temporada de la serie

Los galardones avalan a Ted Lasso como una de las grandes series de comedia de los últimos años: Mejor comedia para los Critics Choice, en los Emmy; premios para sus actores como Brett Goldstein, Hannah Waddingham y Jason Sudeikis (que también ganó el Globo de Oro como Mejor actor), son algunos de los 73 premios que les han entregado en tres temporadas.
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Esta producción estrenó su primera temporada por Apple TV el 14 de agosto del 2020 y, cinco días después de su debut, la serie fue renovada para una segunda temporada. Ya llegó a la cuarta, que contará con diez episodios y se lanzará uno nuevo cada miércoles hasta el 7 de octubre.
La serie se ha vuelto ya de culto y por eso Sudeikis, que interpreta a Ted Lasso, hizo parte de la clausura del Mundial Norteamérica 2026, dándole paso a Justin Bieber, en el show de medio tiempo.
Por si no se la ha visto, la serie narra la historia de Ted Lasso, “un entrenador de fútbol americano universitario que es contratado para entrenar a un equipo de fútbol inglés cuya dueña secretamente espera que su inexperiencia lo lleve al fracaso, pero cuyo liderazgo campechano y optimista resulta inesperadamente exitoso”, dice la reseña.