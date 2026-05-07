Gobierno propone reforma al sistema eléctrico para destrabar proyectos

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de resolución que modifica la política de asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de destrabar proyectos eléctricos y optimizar el uso de la infraestructura existente.
La propuesta busca establecer nuevos mecanismos para liberar capacidad actualmente asignada a iniciativas que no se han ejecutado dentro de los tiempos previstos y abrir espacio para proyectos considerados estratégicos para el sistema eléctrico.
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De acuerdo con el documento, los cambios aplicarán tanto para proyectos convencionales como para iniciativas de energías limpias y almacenamiento, en medio de las discusiones sobre la necesidad de aumentar la capacidad de generación y transmisión del país.