Gobierno propone reforma al sistema eléctrico para destrabar proyectos

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de resolución que modifica la política de asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de destrabar proyectos eléctricos y optimizar el uso de la infraestructura existente. La propuesta busca establecer nuevos mecanismos para liberar capacidad actualmente asignada a iniciativas que no se han ejecutado dentro de los tiempos previstos y abrir espacio para proyectos considerados estratégicos para el sistema eléctrico. Puede leer: ¿Le subió la luz? Superservicios detectó sobrecostos de hasta $59 por kilovatio hora en las tarifas de energía De acuerdo con el documento, los cambios aplicarán tanto para proyectos convencionales como para iniciativas de energías limpias y almacenamiento, en medio de las discusiones sobre la necesidad de aumentar la capacidad de generación y transmisión del país.

Evitar bloqueos de capacidad y acelerar proyectos estratégicos

La iniciativa contempla procedimientos simplificados y criterios diferenciales para facilitar la conexión de proyectos que puedan aportar confiabilidad y respaldo al sistema eléctrico, especialmente en escenarios de riesgo de estrechez entre oferta y demanda de energía. Además, busca fortalecer las funciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que tendría a cargo mecanismos de asignación facilitada, esquemas de ventanilla única para trámites y criterios de priorización para proyectos con compromisos avanzados. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el objetivo es evitar que continúe el bloqueo de puntos de conexión por parte de proyectos que no presentan avances. Le interesa: Nuevo golpe a la emergencia económica: Corte tumba impuesto a generadoras de energía y ordena devolver dinero Según el funcionario, la propuesta también pretende facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante eventuales riesgos de abastecimiento.

Plan de transmisión con 36 proyectos prioritarios

De manera paralela, el Ministerio adoptó el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y validado por el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT). El plan contempla 36 proyectos priorizados, con inversiones cercanas a $120.000 millones, enfocados en nuevas subestaciones, refuerzos de infraestructura existente y tecnologías orientadas a la estabilidad del sistema eléctrico. Entre las obras previstas se encuentran desarrollos para fortalecer la red en la Costa Caribe, Antioquia y el centro del país, además de nuevas subestaciones como Puerto Gaitán, Sabana Occidente, Zaque y La Montera. También se incluyen líneas de transmisión, transformadores y compensadores síncronos, tecnologías utilizadas para mejorar la estabilidad operativa del sistema. Entérese: Colombia y Venezuela reactivan conexión energética con un acuerdo por US$3,48 millones

Obras entrarían en operación entre 2027 y 2032