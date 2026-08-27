Paloma Valencia cuestionó fallo de la Corte sobre reforma pensional y advirtió una “bomba atómica” fiscal

La vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de avalar gran parte de la reforma pensional y devolver nueve artículos al Congreso para que se repita el debate y se subsanen los vicios de trámite identificados durante su aprobación.
El fallo del alto tribunal se produjo al resolver una demanda presentada por Valencia, una de las principales opositoras de la reforma. La Corte determinó que existieron irregularidades durante el trámite legislativo, pero consideró que podían ser subsanadas por el Congreso.
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Valencia cuestionó que el Legislativo tenga nuevamente la posibilidad de corregir el procedimiento de una norma que, según afirmó, estuvo rodeada de cuestionamientos desde su aprobación.