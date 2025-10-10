Corte Constitucional debatirá la reforma pensional la próxima semana

Los ojos están puestos en la Corte Constitucional, que iniciará el próximo martes 14 de octubre la discusión definitiva sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, tras la radicación de la ponencia de fallo que servirá de base para el debate en Sala Plena. El documento, elaborado por el magistrado José Fernando Ibáñez, será el eje de un análisis jurídico que determinará si la iniciativa superó los vicios de trámite señalados por la oposición durante su paso por el Congreso.
La ponencia fue presentada oficialmente el 9 de octubre ante la Secretaría General del alto tribunal por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, lo que marca el inicio de la etapa final del examen de constitucionalidad de una de las leyes más controvertidas de los últimos años.