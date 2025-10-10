x

María Corina Machado: “El Nobel de la Paz es un impulso para la libertad de Venezuela”

Desde la clandestinidad, María Corina Machado celebró el Nobel de la Paz como un triunfo colectivo. “Estamos muy cerca de lograr la libertad”, afirmó la líder opositora, cuya lucha ha redefinido el pulso político en Venezuela. Estas fueron sus palabras.

    María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz “al pueblo de Venezuela” y reafirmó su compromiso con la lucha democrática frente al gobierno de Nicolás Maduro. FOTO: Getty Images.
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el Premio Nobel de la Paz que recibió este viernes es “un reconocimiento al pueblo de Venezuela”, tras ser galardonada por el Comité Noruego por su defensa “incansable” de la democracia frente al gobierno de Nicolás Maduro.

En un comunicado que compartió vía X, Machado expresó “profunda gratitud” al recibir el Nobel y lo dedicó a quienes —escribió— han soportado “26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía”. “La respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable y estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo”, afirmó.

Tomada de X @MariaCorinaYA

Machado, quien vive en la clandestinidad desde 2024 tras ser inhabilitada políticamente, calificó el premio como “un impulso único” en el camino hacia la “transición justa y pacífica” en Venezuela. “Este premio es un llamado para que tengamos fe y sigamos trabajando unidos por la libertad”, señaló la dirigente, de 58 años.

Desde la clandestinidad, Machado dijo que el Nobel impulsa la lucha por una transición pacífica en Venezuela. FOTO: Getty Images.

El Comité Noruego destacó su liderazgo “en una oposición política antes dividida” y su permanencia en el país “pese a enfrentar serias amenazas contra su vida”. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en tiempos recientes”.

Entérese: María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela: ¿por qué ganó el Nobel de Paz 2025?

La noticia desató reacciones dentro y fuera de Venezuela. Edmundo González Urrutia, su aliado político y candidato opositor exiliado en España, celebró el reconocimiento como “merecido y esperanzador”. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el galardón envía “un poderoso mensaje en favor de la democracia”.

Machado, que en su video de reacción admitió estar “en shock” al conocer la noticia, reiteró su compromiso con la lucha pacífica: “Avanzamos con más fuerza, con fe y con amor por Venezuela. Falta muy poco”.

