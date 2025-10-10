Ospina, James y Lucho, lideran la titular de Colombia para el duelo ante México, este sábado en Estados Unidos

La Selección Colombia se mide este sábado a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche, uno de los dos juegos de preparación que el equipo que dirige Néstor Lorenzo tiene este mes en territorio norteamericano como preparación para el Mundial de 22026.



Para el duelo de este sábado, el técnico Lorenzo confirmó tres nombres de los once que serán titulares, aduciendo que no revela la nómina completa hasta que no lo hable con los jugadores, pero, ante la insistencia confirmó a David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, en la titular.

Frente a esto, Colombia formaría entonces con David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez ; Luis Díaz, Juan Hernández, Luis Suárez. El del sábado será el primer amistoso de Colombia, tras alcanzar la clasificación al Mundial de 2026, de los cuatro que tiene programados para octubre y noviembre de 2025.

Sobre estos duelos el entrenador argentino mencionó que son importantes no solo para consolidar el grupo, y ver caras nuevas, o caras conocidas que vuelven, quienes deben aprovechar la oportunidad con miras a ser parte de los 26 que serán seleccionados para el Mundial. Lorenzo, ratificó nuevamente, que la ausencia de jugadores como Jhon Córdoba, prefirieron dejarlo en su club, debido a lo agotador que es el viaje para jugar con Colombia. “Jhon debe tomar un carro seis horas, luego viajar a Europa y luego a Colombia o a la sede de los partidos, con una diferencia horaria de 8 horas, todas esas cosas son desgastantes y por eso preferimos no traerlo en este momento”. De igual forma, Lorenzo mencionó sobre Kevin Serna, el único debutante que “Kevin nos puede dar variantes en ataque, es inteligente y ojalá que pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”.







Lorenzo resaltó la importancia de los amistosos antes del Mundial

El técnico Néstor Lorenzo resaltó la importancia de los juegos amistosos para seguir consolidando el grupo, ver algunas cara nuevas, observar de nuevo a algunos que han estado y no fueron llamados para el cierre de Eliminatorias. Sobre el primer rival, mencionó que "México no jugó Eliminatoria pero viene de ser campeón de Copa de Oro, tienen un técnico que conoce y aprovecha al máximo a los jugadores, arma buenos grupos y seguro será un rival fuerte que nos retará". Su percepción sobre las selecciones que serán sede del Mundial, el técnico argentino exaltó que "el nivel de México, Canadá y Estados Unidos seguro será el que han exhibido en todo el proceso, les favorece que son cabeza de serie y eso les da un plus. Canadá más intensidad, México más juego y Estados Unidos se combina la velocidad con juego".

