En video | Los peligrosos piques ya no solo son en Las Palmas: se trasladaron a la autopista Sur, en Medellín, y con motos de alta gama

Ver motociclistas haciendo maniobras peligrosas ya no es un plan de algunos corredores viales puntuales de Medellín, como la vía Las Palmas. Ahora se ven en tramos como la autopista Sur, en los bajos del soterrado de Parques del Río, donde se captaron a dos motociclistas, en motos de alta gama, haciendo maniobras peligrosas como los llamados “willys” o sacándole chispas con el gato doble del vehículo.
Así quedaron registrados en videos que se volvieron virales en las redes sociales, en los cuales se ve a un conductor de una BMW 1250gs, una moto avaluada en 115 millones de pesos, en la que el conductor primero es captado primero sacándole chispas a su motocicleta, mientras pasa al lado de otros vehículos. Posteriormente la comienza a picar a altas velocidades.