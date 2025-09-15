Reforma pensional en suspenso: Cámara pide más plazo a la Corte Constitucional para entregar actas clave

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, le pidió a la Corte Constitucional una “prórroga en el tiempo” para remitir las actas de las plenarias extraordinarias de los días 27 y 28 de junio de 2025, donde se subsanó el trámite de la reforma pensional.
La solicitud fue enviada el pasado 12 de septiembre en una carta dirigida a Andrea Liliana Romero López, secretaria general del alto tribunal.
En la misiva, López argumentó que se requiere más plazo debido al “alto volumen de la información” que debe compilarse para cumplir con el requerimiento.
