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Daniel Palacios y Pipe Córdoba declinan su aspiración presidencial para unirse a la campaña de Paloma Valencia

Además, el partido Nuevo Liberalismo anunció que le dio coaval a la candidata, que ahora llega al panorama político como una opción de “derecha moderada”. Así queda el tablero de elecciones.

  • Valencia inscribió su campaña en la mañana de este viernes 13 junto a Juan Daniel Oviedo. FOTO: SENADO Y REDES SOCIALES
    Valencia inscribió su campaña en la mañana de este viernes 13 junto a Juan Daniel Oviedo. FOTO: SENADO Y REDES SOCIALES
El Colombiano
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hace 2 horas
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Es el último día para que los candidatos a la Presidencia se inscriban en la Registraduría. Faltando pocas horas para que el plazo se cumpla, hubo nuevos movimientos en el tablero de opciones. Y es que, Daniel Palacios y Pipe Córdoba anunciaron que declinan su aspiración a la Casa de Nariño. En cambio, estarán apoyando a Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

En la mañana de este viernes también se confirmó que el Nuevo Liberalismo le dio el coaval a la candidata, que ahora llega al panorama político como una opción de “derecha moderada” y parece estar sumando apoyos de quienes se enuncian desde un “centro” político.

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