Seguridad en Bogotá: Galán denuncia “trabas” para que la Policía acceda a cámaras privadas

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que convocó a congresistas actuales y electos de la capital a una reunión el próximo lunes. El encuentro tendrá como objetivo construir una agenda conjunta para combatir la criminalidad en la ciudad.
Se trataría de una reunión en la que se hablaría sobre “una construcción de agenda conjunta que permita tener mejores herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes”, según aseguró el mandatario.
Uno de los mensajes más llamativos de su intervención fue sobre las dificultades que estaría enfrentando actualmente la Policía en la capital.
El alcalde advirtió sobre los problemas que tiene la institución para acceder con rapidez a cámaras de seguridad privadas, lo que estaría limitando la capacidad de respuesta ante hechos delictivos en diferentes zonas de la ciudad.
“Hoy, la Policía enfrenta trabas para acceder rápidamente a las cámaras de seguridad privadas para responder ante delitos, como ocurrió el mes pasado en un caso de sicariato al norte de Bogotá”, afirmó.