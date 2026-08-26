“El Banco de la República está dispuesto a administrar el fondo de ahorro de la reforma pensional”: Leonardo Villar

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional y aseguró que el Emisor está dispuesto a asumir las funciones que le asignó la Ley 2381 de 2024, siempre que se respeten las decisiones del alto tribunal y las garantías institucionales.
El pronunciamiento se produjo durante la Convención Bancaria, un día después de que la Corte Constitucional emitiera su concepto sobre la reforma pensional, una decisión que mantiene abierto el trámite de algunas disposiciones de la norma y que tiene implicaciones sobre la implementación del nuevo sistema de pensiones.
“Para terminar, debo hacer alusión a la noticia del día sobre el concepto emitido el día de ayer por la Corte Constitucional acerca de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024”, señaló Villar.
El gerente explicó que el Banco todavía está revisando los alcances del anuncio de la Corte. “Estamos todavía revisando el anuncio, pero por lo pronto quiero reiterar la disposición del Banco para cumplir con el papel que le asigna la ley en la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”, afirmó.