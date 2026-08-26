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Santa Fe dio el batacazo en Argentina y tras el 1-1 ganó por penales 7-8 a River Plate en Copa Sudamericana

El cuadro Cardenal es el único colombiano que se mantiene en competencia internacional. Venció como visitante.

  • Franco Fagúndez celebra el tanto con el que Santa Fe igualó el duelo 1-1 y por ello, la definición de la clasificación se tuvo que dar desde el punto penal, en el que ganó 7-8. FOTO TOMADA X@Sudamericana
    Franco Fagúndez celebra el tanto con el que Santa Fe igualó el duelo 1-1 y por ello, la definición de la clasificación se tuvo que dar desde el punto penal, en el que ganó 7-8. FOTO TOMADA X@Sudamericana
Agencia AFP
hace 53 minutos
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Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 por penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos jugado este miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Sebastián Driussi (51’) anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80’, de penal) logró el empate para el conjunto cafetero, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que asoló a Colombia.

La definición se extiende hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

Lea aquí: Los equipos brasileños dominan más que nunca en las copas Libertadores y Sudamericana

Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

Alineaciones:

River Plate: Santiago Beltrán - Gonzalo Montiel (Juan Meza 76), Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi (cap), Marcos Acuña - Tomás Galván (Fausto Vera 62), Aníbal Moreno (Joaquín Freitas 83) - Ángel Correa, Tobías Andrada (Facundo González 76), Thiago Almada - Sebastián Driussi (Rafael Santos Borré Amaury 62).

DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weibmar Banny Asprilla Mena - Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Ivan Scarpeta, Christian Mafla - Jáder Obrian (Luis Palacios 58), Daniel Torres - Nahuel Lautaro Bustos (Maximiliano Lovera 58), Kilian Toscano (Jhojan Torres 36), Alexis Zapata (Franco Fagundez 58) - Hugo Rodallega (cap) (Jeison Angulo 87). DT: Pablo Repetto.

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