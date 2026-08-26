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¿Si no fue el Eln, quién puso grafitis de esa organización y quemó un bus en la vía La Unión-Nariño, en Antioquia?

Alcaldes y secretario de Seguridad piden a la Fuerza Pública que hagan inteligencia para definir quiénes estarían causando zozobra en la zona.

  • El viernes pasado en la misma vía, a la altura del corregimiento Mesopotamia, de La Unión, uniformados quemaron un bus. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    El viernes pasado en la misma vía, a la altura del corregimiento Mesopotamia, de La Unión, uniformados quemaron un bus. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
  • En la vía han aparecido grafitis alusivos al Eln, pero este grupo no actúa por allí. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    En la vía han aparecido grafitis alusivos al Eln, pero este grupo no actúa por allí. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 27 minutos
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Las autoridades descartaron la presencia de grupos pertenecientes al autodenominado Ejército de Liberación Nacional o a las disidencias de las Farc en la carretera que comunica los municipios de La Unión y Nariño, en el Oriente antioqueño. Esto tras la quema de un bus, ocurrida la semana pasada, y la aparición de grafitis en la vía con la inscripción del Eln.

Le recomendamos leer: Quemaron bus en vía del Oriente antioqueño; Gobernación ofrece $200 millones de recompensa

Este miércoles el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, Luis Eduardo Martínez, habló de las conclusiones de un consejo de seguridad realizado con los representantes de la Policía y el Ejército así como con los alcaldes de La Unión, Sonsón, Argelia y Sonsón, e indicó que una conclusión fue que en este eje no se ha detectado que existan reductos de las organizaciones de origen guerrillero.

“Eso sale del trabajo de inteligencia que permanentemente adelantan las fuerzas en territorio y la información que constantemente reciben nuestros alcaldes de primera mano”, afirmó el general (r) Martínez, quien explicó que lo cierto es que en esta subregión delinquen es el Clan del Golfo, la banda El Mesa y grupos de delincuencia común que mantienen una confrontación permanente por las rentas del microtráfico.

En consecuencia, los mandatarios y el secretario le pidieron a la Fuerza Pública que investigue, haciendo uso de los instrumentos que provee la inteligencia, cuáles son los autores reales de los hechos antes mencionados.

Otra solicitud fue aumentar los patrullajes conjuntos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se movilizan por el corredor vial y evaluar si acaso es necesario un acompañamiento para los transportadores en horas de la noche.

En la vía han aparecido grafitis alusivos al Eln, pero este grupo no actúa por allí. FOTO: TOMADA DE VIDEO
En la vía han aparecido grafitis alusivos al Eln, pero este grupo no actúa por allí. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Como tercero, Martínez instó a las autoridades locales a que fortalezcan los mecanismos de denuncia ciudadana para que los habitantes de esas localidades pueda aportar información oportuna, de manera que haga posible anticiparse a la acción de los delincuentes.

La quema del vehículo de servicio público ocurrió el viernes pasado en la noche en el corregimiento Mesopotamia, jurisdicción de La Unión. A esa hora, Hombres armados y portando uniformes camuflados detuvieron el vehículo, obligaron a los pasajeros a descender y posteriormente le prendieron fuego, según la versión de las autoridades.

En su momento, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Y desde un principio hubo sospechas pues en el área no se tenía noticia de que hicieran presencia o actuaran grupos armados ilegales desde hace cerca de dos décadas.

Por esa razón, la principal hipótesis de investigación, según Rendón, apunta a un posible caso de extorsión contra las empresas de transporte o comerciantes del sector.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTA

¿Hay presencia del ELN o de las disidencias de las Farc en la vía entre La Unión y Sonsón?
No. Las autoridades descartaron, con base en información de inteligencia y reportes territoriales, la presencia de reductos del ELN o de las disidencias de las Farc en este corredor vial.
¿Qué grupos delincuenciales tienen presencia en La Unión y Sonsón?
Según las autoridades, en esta zona delinquen el Clan del Golfo, la banda El Mesa y grupos de delincuencia común, principalmente en medio de disputas por las rentas del microtráfico.
¿Quiénes quemaron el bus en el corregimiento Mesopotamia de La Unión?
Hasta ahora no se ha establecido quiénes fueron los responsables. La Fuerza Pública recibió la instrucción de utilizar sus capacidades de inteligencia para determinar quiénes participaron en la quema del vehículo.

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