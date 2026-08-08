El reencauche de llantas mueve $653.000 millones al año: así buscan fortalecerse en Colombia

Más de 5.4 millones de llantas han extendido su vida útil en Colombia durante los últimos 11 años gracias al reencauche industrial, una práctica clave para la sostenibilidad y el transporte en el país. Ahora el gremio creó una estrategia para seguir promoviendo esta práctica.
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Con el objetivo de articular a las empresas del sector, elevar sus estándares de calidad y consolidar su aporte a la economía circular, Acoplásticos anunció el lanzamiento oficial de Acoreencauche. Esta nueva iniciativa gremial busca fortalecer un proceso certificado que reemplaza la banda de rodamiento en llantas cuya estructura conserva óptimas condiciones.
Esta alternativa es ampliamente utilizada por flotas de carga, transporte de pasajeros y vehículos de minería, construcción y agricultura, dándole un nuevo rumbo al proceso de reencauche en el país, con miras al crecimiento en el sector.