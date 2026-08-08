El reencauche de llantas mueve $653.000 millones al año: así buscan fortalecerse en Colombia

Más de 5.4 millones de llantas han extendido su vida útil en Colombia durante los últimos 11 años gracias al reencauche industrial, una práctica clave para la sostenibilidad y el transporte en el país. Ahora el gremio creó una estrategia para seguir promoviendo esta práctica. Le puede interesar: Consejo Gremial le entrega al nuevo gobierno la hoja de ruta para reactivar el crecimiento económico Con el objetivo de articular a las empresas del sector, elevar sus estándares de calidad y consolidar su aporte a la economía circular, Acoplásticos anunció el lanzamiento oficial de Acoreencauche. Esta nueva iniciativa gremial busca fortalecer un proceso certificado que reemplaza la banda de rodamiento en llantas cuya estructura conserva óptimas condiciones. Esta alternativa es ampliamente utilizada por flotas de carga, transporte de pasajeros y vehículos de minería, construcción y agricultura, dándole un nuevo rumbo al proceso de reencauche en el país, con miras al crecimiento en el sector.

En los últimos 11 años, el reencauche de llantas ha evitado el consumo de más de 81 millones de galones de petróleo y la emisión de 836.196 toneladas de CO₂. FOTO: Cortesía Acoplásticos y Secretaría de Ambiente de Bogotá

Un impacto ambiental con cifras récord: motor de empleo e ingresos

El reencauche prolonga la utilidad de los neumáticos, disminuye la generación de residuos y ahorra materias primas. En los últimos 11 años, la reutilización de 5.445.000 llantas evitó el consumo de 81.675.000 galones de petróleo (1.944.643 barriles) y frenó la emisión de 836.196 toneladas de CO₂. Frente a la fabricación de una llanta nueva, el reencauche consume un 72 % menos de energía y un 83 % menos de agua, posicionándose como una solución altamente eficiente para reducir la huella ambiental. Más allá del beneficio ecológico, el sector genera cerca de 5.500 empleos en el país —2.000 directos y 3.500 indirectos— e involucra a fabricantes, proveedores de insumos y empresas de transporte, según Acoplásticos. Además, registra una facturación anual cercana a los $653 mil millones.

Los retos del mercado nacional

A pesar de sus beneficios, la industria enfrenta serios obstáculos. Destaca la competencia de llantas importadas desde Asia a precios por debajo de los costos de producción, las cuales frecuentemente incumplen los estándares requeridos para ser reencauchadas a futuro. ”En Colombia, la tasa de reencauche es muy baja si se compara con países de referencia como Brasil o México. Este es un sector con gran potencial de crecimiento, que ofrece al mercado una solución competitiva, de calidad y que contribuye a la economía circular y a la disminución de desperdicios”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

La nueva iniciativa busca representar y fortalecer al sector del reencauche de llantas, impulsando la innovación, las buenas prácticas y el crecimiento de una industria clave para la sostenibilidad y la competitividad del país. FOTO: Cortesía Auto Crash

A través de Acoreencauche, el gremio impulsará el intercambio de conocimiento, la adopción de estándares técnicos, la innovación y el trabajo conjunto entre actores públicos y privados para dinamizar la sostenibilidad del sector en el país. También le puede interesar: Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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