¿Cuáles países son los más felices en 2026? Costa Rica sorprende en el nuevo ranking mundial

La felicidad global sigue teniendo una risa nórdica. El Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, vuelve a ubicar a Finlandia en el primer lugar por noveno año consecutivo, con una puntuación de 7,76 sobre 10. El podio lo completan Islandia (7,54) y Dinamarca (7,53), consolidando un modelo basado en altos niveles de confianza institucional, redes de apoyo social sólidas y servicios públicos robustos. Lea más: La caída de la felicidad en Colombia

El listado de los 10 países más felices del mundo quedó así:

1. Finlandia 2. Islandia 3. Dinamarca 4. Costa Rica 5. Suecia 6. Noruega 7. Países Bajos 8. Israel 9. Luxemburgo 10. Suiza

Más allá del ingreso económico, el informe insiste en seis variables clave para calificar la felicidad del mundo como apoyo social, PIB per cápita, esperanza de vida saludable, libertad individual, generosidad y baja percepción de corrupción. Además, los datos muestran una doble tendencia en el mundo, mientras muchos países han logrado ganancias significativas en felicidad desde 2006; las potencias industriales de Occidente enfrentan un retroceso preocupante en el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes. Sin embargo, el informe advierte sobre una convergencia en los niveles de felicidad dentro de Europa. Por un lado, los países de Europa Central y Oriental han experimentado los mayores avances en la última década, con Serbia, Bulgaria y Letonia a la cabeza; pero las naciones de Europa Occidental han registrado caídas en su evaluación de vida.

Costa Rica lidera en Latinoamérica y rompe el techo histórico

La gran sorpresa de 2026 viene desde Centroamérica. Costa Rica escaló al cuarto lugar global, la posición más alta alcanzada por un país latinoamericano en la historia del ranking. Con 7,43 puntos, el país no solo superó a economías desarrolladas, sino que consolidó un modelo de bienestar apoyado en comunidad, libertad de elección y contacto con la naturaleza. Incluso factores adversos como la inseguridad no frenaron su avance. México también dio un salto relevante al ubicarse en el puesto 12, por encima de países como Canadá y Australia, lo que confirma una tendencia regional basada en el peso del tejido social. En el Informe Mundial de la Felicidad 2026, Colombia se sitúa en la posición 68 del ranking global, con una evaluación de vida promedio de 6.040 puntos. A pesar de los retos estructurales, Colombia sigue la tendencia de América Latina, donde los niveles de bienestar reportados son consistentemente superiores a los predichos por los modelos económicos, gracias a la robustez de sus lazos sociales y familiares. Un dato destacado es que Colombia presenta uno de los vínculos más fuertes de la región entre el uso de redes de conexión social (como WhatsApp y Facebook) y la satisfacción vital, con un coeficiente positivo de 0.143, superando a la mayoría de sus vecinos en este indicador. Estos resultados sugieren que, en el contexto colombiano, la tecnología actúa como un potenciador del bienestar cuando se utiliza para mantener y profundizar los vínculos personales existentes. Siga leyendo: Costa Rica se suma al eje de la derecha y mira hacia el modelo salvadoreño Además, el informe atribuye este fenómeno a las sólidas redes de apoyo familiar y social en la región, que actúan como un amortiguador contra las dificultades económicas. Curiosamente, según el informe, América Latina combina niveles elevados de uso de redes sociales con un bienestar juvenil alto, desafiando la tendencia negativa observada en otros continentes.

Así le fue a Latinoamérica en el ranking de felicidad 2026

El desempeño de América Latina muestra contrastes. Aunque hay casos destacados, la región sigue lejos de los primeros puestos globales. Estos son los principales resultados: - Costa Rica (4) – 7,43 puntos - México (12) – 6,97 puntos - Uruguay (top 30) – 6,63 puntos - Brasil (top 30) – 6,63 puntos - El Salvador (37) – 6,57 puntos - Panamá (39) – 6,54 puntos - Guatemala (42) – 6,53 puntos - Argentina (44) – 6,43 puntos - Chile (50) – 6,30 puntos - Paraguay (57) – 6,19 puntos - Ecuador (59) – 6,14 puntos - Honduras (63) – 6,09 puntos - Colombia (68) – 6,04 puntos - Perú (72) – 5,97 puntos - Bolivia (78) – 5,83 puntos - Venezuela (80) – 5,75 puntos De acuerdo con el informe, el caso colombiano refleja un rezago en variables estructurales como confianza institucional y percepción de bienestar, pese a mantener niveles intermedios en la región. Siga leyendo: Colombia ya está lejos de ser el país más feliz del mundo, ¿quién lo destronó?

Tecnología y felicidad: el nuevo foco del informe 2026

El informe de 2026 profundiza en cómo el diseño de las plataformas digitales afecta la economía del bienestar. No todas las redes sociales impactan igual. Por ejemplo, las plataformas de conexión social, aplicaciones como WhatsApp y Facebook, muestran asociaciones positivas con la felicidad en regiones como América Latina, ya que facilitan la comunicación directa. Por otro lado, las plataformas de contenido algorítmico, aplicaciones como TikTok e Instagram, están vinculadas a niveles más altos de depresión y ansiedad, especialmente en niñas y adolescentes que pasan más de cinco horas diarias en ellas.

El estudio introduce el concepto de “trampa del producto”, es decir, muchos estudiantes universitarios en EE. UU. declaran que preferirían que Instagram o TikTok no existieran, pero continúan usándolos porque sus pares lo hacen, creando una externalidad negativa para los no usuarios. Ante esta evidencia, el informe resalta que gobiernos como el de Australia ya han tomado medidas legislativas para elevar la edad mínima de acceso a redes sociales a los 16 años, una tendencia que países como España y Francia están considerando seriamente para proteger el capital humano del futuro.

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