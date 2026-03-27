¿Cuáles países son los más felices en 2026? Costa Rica sorprende en el nuevo ranking mundial

La felicidad global sigue teniendo una risa nórdica. El Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, vuelve a ubicar a Finlandia en el primer lugar por noveno año consecutivo, con una puntuación de 7,76 sobre 10.
El podio lo completan Islandia (7,54) y Dinamarca (7,53), consolidando un modelo basado en altos niveles de confianza institucional, redes de apoyo social sólidas y servicios públicos robustos.
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