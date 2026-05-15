Capturaron al presunto asesino del universitario Fredy Guzmán, apuñalado en una estación de TransMilenio en Bogotá

Un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, desplegado en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en Bogotá, permitió la captura este viernes 15 de mayo del presunto responsable del homicidio de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas.
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El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), de 19 años, fue atacado con un arma cortopunzante el pasado 15 de abril de 2026 en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, al noroccidente de la capital, durante el robo de su teléfono celular.