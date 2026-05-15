Capturaron al presunto asesino del universitario Fredy Guzmán, apuñalado en una estación de TransMilenio en Bogotá

Un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, desplegado en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en Bogotá, permitió la captura este viernes 15 de mayo del presunto responsable del homicidio de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. Le puede interesar: Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo entre Fiscalía y El Costeño: “Impunidad y privilegios al coordinador” El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), de 19 años, fue atacado con un arma cortopunzante el pasado 15 de abril de 2026 en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, al noroccidente de la capital, durante el robo de su teléfono celular.

Imputación de cargos y el perfil del detenido: la inseguridad en la zona de los hechos

De acuerdo con la Fiscalía, el capturado es un hombre de 22 años a quien un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará ante un juez penal de control de garantías. El ente acusador confirmó que al procesado se le imputarán los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas en calidad de agravadas, con el fin de legalizar su captura e iniciar formalmente su proceso de judicialización en las próximas horas. La problemática de seguridad en el sector donde ocurrieron los hechos ya había sido advertida formalmente por las directivas de la institución educativa. En declaraciones a Noticias Caracol, el rector de la Uniminuto, sede Bogotá, Jefferson Arias, detalló el peligro al que se enfrentan diariamente los estudiantes de la zona.

Imágenes del seguimiento al señalado asesino. FOTO: Noticias Caracol

“Efectivamente, hay un tema de inseguridad relacionado, por ejemplo, con robo de celulares. Es un tema muy, muy recurrente. Hemos tratado de hacer una pedagogía y venimos trabajando una pedagogía muy fuerte en función del cuidado, cuidado de la persona, cuidado del colectivo de todos”, dijo el funcionario al noticiero. Por su parte, desde la Uniminuto emitieron un comunicado institucional en donde rechazaron lo ocurrido y expresaron solidaridad con los allegados, por lo que fijaron su postura frente al panorama judicial y social de la capital. “La vida de Fredy Santiago, que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta”, indicó.

Exigencia de la familia y respuesta del Distrito

Luz Cárdenas, madre de la víctima, manifestó en diálogo con CityTv que el ataque contra su hijo habría sido perpetrado por tres personas y demandó celeridad judicial para evitar nuevos hechos violentos. “Quiero que les hagan pagar a esas tres personas que me le quitaron la vida a mi hijo. Quiero justicia y ojalá lo tengan muy presente; hoy fue mi hijo, hay mucha inseguridad y hay mucha gente que quiere salir adelante y les quitan los sueños de la nada”, dijo la mamá de Fredy Guzmán al informativo citado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante esta solicitud, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó directamente con la ciudadana y gestionó el apoyo de las instituciones. El mandatario local pidió prioridad en el caso a la dirección seccional de la Fiscalía, coordinó las labores de la Policía Nacional y dispuso del material audiovisual recolectado por la empresa TransMilenio para el avance de las indagaciones.